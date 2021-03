Alfonsine, parte il primo stralcio dei lavori di potenziamento della rete idrica

Iniziano da mercoledì 10 marzo i lavori, suddivisi in due stralci, di potenziamento di oltre 1.300 metri di rete idrica su via Borse e limitrofe ad Alfonsine. L’intervento iniziale, che durerà circa due mesi, comporta un investimento di 70 mila euro e consiste nella posa di una nuova condotta acquedottistica in pvc del diametro di 90 mm e della lunghezza di 520 metri e relativo rifacimento degli allacci, a partire dal civico 158/A di via Borse fino a via del Lavoro.

Il secondo stralcio, propedeutico agli interventi di riqualificazione urbana del Comune di Alfonsine, comporterà un investimento di 250 mila euro e riguarderà la posa di una nuova condotta fognaria della lunghezza di 790 metri e del diametro di 110 mm, più il rifacimento degli allacci e relativi collegamenti, nel tratto di via Borse compreso fra via G. Mameli e via Fratelli Cervi.

La ristrutturazione, effettuata dall’Amministrazione comunale dopo gli interventi Hera, prevede il completo rifacimento della carreggiata stradale con integrazione di alberature e di una pista ciclo-pedonale, oltre alla sostituzione dell'illuminazione pubblica su tutto il tratto interessato dai lavori. Il progetto è finalizzato in particolare al miglioramento della sicurezza stradale di tutti gli utenti, in primo luogo pedoni e ciclisti, attraverso la predisposizione di peculiari accorgimenti, quali ad esempio gli attraversamenti pedonali "protetti".

Per rendere possibili gli interventi su via Borse sarà necessario intervenire sulla viabilità: sarà istituito il senso unico alternato nel tratto che via via sarà interessato dai lavori. L’azienda si scusa per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900.