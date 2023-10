Alfonsine, partono i lavori per la riqualificazione dell'ex mercato coperto

Lunedì 23 ottobre partiranno i lavori di rigenerazione urbana dell’ex mercato coperto di Alfonsine. La demolizione dell’edificio attualmente esistente durerà circa un mese: l’area di cantiere, per garantire l’incolumità delle persone durante questa prima operazione, occuperà anche le vie laterali (via De Rosa e via dei Mille), che verranno chiuse al traffico veicolare e sarà consentito solo il passaggio pedonale per i residenti e per l’accesso alle attività commerciali presenti; in particolare, per la demolizione del corpo più alto dell’edificio su via De Rosa (retro del fabbricato) sarà consentito il traffico veicolare e verranno mantenuti gli stalli presenti, ma non sarà più possibile parcheggiare le auto sul lato del cantiere.

Il parcheggio attualmente riservato al carico/scarico merci sarà interdetto durante tale periodo, ma verranno riservati due stalli in linea lungo il corso Matteotti, in adiacenza al parcheggio disabili di fronte alla cartoleria. Al termine di questa prima fase, durante la costruzione del nuovo edificio sarà ripristinata la circolazione su via De Rosa e via dei Mille, ma verrà mantenuto il divieto di sosta e di parcheggio, in quanto l’attuale fascia riservata agli stalli sarà occupata dal ponteggio e dalla recinzione di cantiere.

I lavori, che si concluderanno entro il 2025, saranno eseguiti dalla ditta Nial Nizzoli Srl di Correggio (Re), vincitrice della gara. Il costo totale dell’investimento è pari a 2,5 milioni di euro, finanziato per 730mila euro dalla Regione Emilia-Romagna con contributo ai Comuni per la rigenerazione urbana 2021, e per la restante somma con risorse comunali.