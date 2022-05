Alfonsine, un fine settimana dedicato all'ambiente fra visite e raccolta rifiuti

Casa Monti di Alfonsine, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, ha realizzato diverse attività dedicate all'ambiente nel fine settimana che si è appena concluso. Sabato 14 maggio nel corso della giornata è stato tenuto aperto in via eccezionale lo stagno dell'ex fornace Violani, in occasione dell’iniziativa Giardini segreti, promossa dall’associazione Giardini e dintorni: questo ha consentito a diverse persone di visitare l’oasi in maniera libera.

Sempre di sabato, nel pomeriggio, è stata organizzata una visita guidata per famiglie nell'ambito dei Kid pass days, a cui hanno partecipato diversi nuclei famigliari con una quindicina di bambini, per scoprire angoli segreti e piccoli animali presenti nella riserva. L'attività si inserisce nel progetto regionale promosso dalla rete Ceas "Infanzia e natura".

Domenica 15 maggio, in collaborazione con la sezione alfonsinese dell'associazione Plastic free, si è svolto "Tutti a raccolta 2022", realizzato all’interno del progetto regionale "Plastic freER" in cui è coinvolto anche il Ceas Bassa Romagna. I volontari hanno pulito gli spazi urbani e le aree verdi della città raccogliendo rifiuti tra cui lattine, cartacce, bottiglie di vetro e mozziconi di sigaretta per circa 1 kg di, equivalente a circa 2000 pezzi).

In foto, una delle visite nell'oasi naturale