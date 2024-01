Dall'alimentazione all'allenamento: il negozio ravennate dedicato agli sportivi apre la nuova sede

Nuova vita e nuovi spazi per The Body Factory. Il negozio ravennate dedicato a chi pratica sport nasce dal progetto di unire integrazione, alimentazione e allenamento all’interno di un’unica struttura. Inaugurato nel 2014 in via Cilla, e da allora leader nel settore a Ravenna, The Body Factory ha trasferito la sua attività nella nuova sede in viale Vincenzo Randi 42, dotata di comodi parcheggi e situata in una zona nevralgica della città. Giovedì 18 gennaio si terrà dunque l'inaugurazione della nuova sede in compagnia dei soci Antonio Carmellini, Nadia Lombardi, Consuelo Accardo, Christian Taroni e la fedele "mascotte" Ciro il cane.

Il cuore dell’attività resta l’integrazione, che si compone di un’area wellness con un’ampia offerta di prodotti attentamente selezionati e mirati al benessere della persona (multivitaminici, omega 3, rafforzatori del sistema immunitario, drenanti e termogenici, ecc...) e di un’area dedicata al settore sportivo (proteine, aminoacidi, pre workout, creatina, ecc...). Spazio poi a un corner particolarmente ampio e variegato dedicato all’alimentazione a basso contenuto di zuccheri e carboidrati (pane, pasta, snacks dolci e salati, ecc...) dedicata a tutti coloro che desiderano prodotti bilanciati ma allo stesso tempo gustosi.

All’interno del negozio trova spazio anche "Allenamento Ems (XBODY)", primo centro nato a Ravenna nel 2014, con un personal trainer certificato per un allenamento della durata di 20 minuti che, sfruttando i vantaggi dell’elettrostimolazione, permette di ottenere risultati visibili e duraturi già dalle prime sedute. La sala XBODY è attrezzata con due spogliatoi indipendenti forniti di doccia.

Un piano nutrizionale verrà redatto al termine di un approfondito colloquio con un team composto da coach e nutrizionista e completo di analisi della composizione corporea (massa magra, massa grassa e distribuzione dei liquidi intra ed extra cellulari). Il percorso è definito “su misura” in quanto modulato sugli obiettivi e sulle necessità della singola persona, calibrandolo sulle specifiche esigenze e ottimizzandolo al fine di integrare eventuali carenze vitaminiche e nutrizionali. Non manca un piano di allenamento personalizzato studiato in base alla conformazione fisica, agli obiettivi e al tipo di sport praticato dal singolo individuo (palestra, sport all’aria aperta o a casa).