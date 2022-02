Alimenti e prodotti utili per i mici: la generosa donazione al gattile di Ravenna

Un'altra iniziativa solidale sul territorio ravennate. Mercoledì mattina i delegati del gruppo “I colleghi di Grisù”, pompieri di Ravenna in turno libero, e dell’associazione Cuore e Territorio, si sono recati al gattile di Ravenna dell’associazione Soli a quattro zampe, sita in via Trieste 342, al fine di effettuare una donazione di alimenti e detergenti.