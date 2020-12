All'alt schiaccia il piede sull'acceleratore e colpisce la volante della Polizia. E' caccia ad una Audi A4

E' caccia ad una Audi A4 che mercoledì mattina si è scontrata con una Volante del Commissariato di Polizia di Lugo. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30. La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo tra via Guidana e via Pilastrino, quando ha notato la berlina con due persone a bordo. Gli agenti hanno intimato l'alt, ma l'automobilista anzichè fermarsi ha schiacciato il piede sull'acceleratore, colpendo la parte anteriore destra della Volante. A quel punto è scattato l'inseguimento.

I fuggiaschi, a gran velocità, hanno imboccato il casello a Cotignola, dando sfogo a tutti i cavalli della Audi lungo l'A14Bis. Immediatamente è stata diramata la nota di ricerche a tutte le pattuglie della Polizia Stradale e alle forze dell'ordine delle province limitrofe, ma dei malviventi nessuna traccia. Dai primi accertamenti è emerso che la targa che si trovava collocata sulla vettura è risultata radiata dall'Aci. Non si esclude quindi che i poliziotti possano aver intercettato un'auto rubata. Al tardo pomeriggio di mercoledì le ricerche non hanno dato esito. Nella collisione gli agenti non hanno riportato conseguenze fisiche.