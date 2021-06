All'hub interaziendale ravennate 820 lavoratori hanno ricevuto il vaccino anticovid

Dal 9 giugno ad oggi sono stati vaccinati dipendenti e collaboratori prevalentemente under 40, che torneranno poi per la seconda dose a partire dalla prima settimana di luglio

Il ciclo della prima dose di vaccino nell’hub interaziendale ravennate di Ravenna Medical Center si è concluso con 820 lavoratori immunizzati per le 49 aziende della provincia che hanno aderito al progetto. “Un risultato frutto di un lavoro iniziato dall’associazione a marzo, non appena emersa la possibilità di ampliare la campagna nazionale – spiega il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli - e accolto con vivo interesse da parte di imprese di ogni settore e dimensione, che hanno risposto aderendo in modo massiccio all’iniziativa, prima e unica nel suo genere a livello associativo e realizzata grazie alla collaborazione con le organizzazioni cooperative della Romagna sulla base delle indicazioni della Regione e dell’Asl Romagna. La dimostrazione che insieme si può fare di più e meglio, e che quella romagnola è la dimensione giusta anche per affrontare sfide nuove e inedite come questa”.

Dal 9 giugno ad oggi sono stati vaccinati dipendenti e collaboratori prevalentemente under 40, che torneranno poi per la seconda dose a partire dalla prima settimana di luglio. “Un vivo ringraziamento va alla struttura che ci ha seguito, permettendoci di rendere un servizio indispensabile alle nostre aziende e alla comunità. Da un anno e mezzo ormai cerchiamo di tornare alla normalità, e siamo orgogliosi di essere riusciti a dare un contributo concreto e operativo in questa direzione”, aggiunge il presidente della delegazione ravennate, Tomaso Tarozzi.

Tra le aziende della provincia che hanno aderito al progetto, la scuderia faentina Alphatauri: “L’adesione all’ hub vaccinale, oltre ad avere un alto valore aziendale, ha un altrettanto valore sociale – afferma Roberta Natali, HSE e factory manager - Un’ opportunità per accelerare la campagna di vaccinazione pubblica integrandola con la campagna aziendale. La risposta del nostro personale è stata molto soddisfacente, un bel gioco di squadra”.