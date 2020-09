All'orizzonte ancora fulmini, rischio grandinate e raffiche di vento: allerta arancione per la Bassa Romagna

Allerta temporali "arancione" per la Bassa Romagna e "gialla" sul restante territorio ravennate. Non si escludono altri temporali nella giornata di giovedì dopo quelli che hanno attraversato martedì pomeriggio parte della provincia. Si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna: "Sono previsti sul territorio regionale piogge e temporali di moderata/forte intensità, con accumuli locali nel pomeriggio e sera anche superiori a 70 millimetri in 3 ore. Le precipitazioni saranno più probabili sull'Appennino centro-occidentale e pianura emiliana centrale e orientale e ai fenomeni temporaleschi saranno associati fulminazioni, raffiche di vento forte e grandine. Nel corso della giornata si prevede anche una ventilazione sostenuta, con valori superiori a 60 km/h sul versante appenninico centro-occidentale".

Secondo le previsioni meteo dell'Arpae, la mattinata di giovedì esordirà e trascorrerà con nuvolosità irregolare. Dal pomeriggio generale intensificazione della nuvolosità ed estensione delle precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio temporalesco, al resto dei rilievi; possibile interessamento della pianura nelle ore serali. Sul Forlivese sono attesi tra 1 e 15 millimetri di piogge. Le temperature massime oscilleranno tra 24 e 27°C, le minime tra 15 e 19°. I venti soffieranno deboli sud-occidentali con rinforzi su rilievi e Romagna nella seconda parte della giornata. Nel weekend è previsto poi un nuovo sensibile peggioramento.