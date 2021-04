Alla Casa della Salute i pazienti si seguono in telemedicina grazie ai tablet

E' partito in via sperimentale nella Casa della Salute di Castel Bolognese il progetto di telemedicina che consentirà, in questa prima fase, di seguire da remoto i pazienti che hanno patologie croniche. Grazie al personale che opera nella Casa della Salute, medici di medicina generale in primis, sarà quindi possibile monitorare i pazienti che con più frequenza debbono recarsi nelle strutture ospedaliere.

In pratica al paziente viene consegnato un kit che contiene, oltre al tablet, anche strumenti di monitoraggio delle proprie condizioni di salute. I dati raccolti grazie a questi strumenti confluiscono nel tablet per essere poi trasmessi alla Casa della Salute e, se ci sono parametri anomali, si attivano subito gli accertamenti del caso. Attualmente a Castel Bolognese sono stati consegnati 18 tablet con i relativi apparecchi da collegare.

"Il progetto è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna come sperimentale e ancora una volta la nostra Casa della Salute, che serve i comuni della vallata del Senio, si conferma all'avanguardia - commenta soddisfatto il sindaco Luca Della Godenza - In futuro contiamo di rendere questo servizio a disposizione di più persone possibili e di implementarlo nell'ottica della prevenzione e dei corretti stili di vita. Oltre alla campagna vaccinale la Casa della Salute, che fu una delle prime a partire, si conferma con questo progetto all'avanguardia nell'innovazione e nella medicina territoriale di prossimità. Un ringraziamento a tutti i medici e al personale che ci consente di partire con questo importante progetto".