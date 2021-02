Alla casa per anziani "Sole del sorriso" donati i saturimetri: un prezioso strumento di cura

Sabato mattina i responsabili Anna e Francesco del “Sole del sorriso, casa per anziani che ospita 19 persone, e tra queste anche una centenaria, hanno ricevuto i rappresentanti del Lions club Milano Marittima 100 e del SO.SAN. Solidarietà Lions che hanno donato alla struttura alcuni saturimetri, che saranno messi a disposizione degli ospiti della residenza.

All’incontro erano presenti il vice sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, Alessandra Maltoni, presidente Lions Club Milano Marittima100 (Distretto 108 A governatore Francesca Romano V.) Salvatore Trigona, presidente del SO.SAN.

I Lions: Vice Presidente Lions e rappresentante Sosan Andrea Salmi, Past President Loris Savini, i consiglieri Silvia Lameri, Valentino Emiliani, Ivana Filios. I Responsabili Francesco e Anna hanno ringraziato per la donazione di questo strumento particolarmente utile soprattutto in tempo di covid e in generale per l’attività del Lions club sempre attento alle problematiche sociali della comunità. Il vice Sindaco Eugenio Fusignani ha sottolineato l’importanza del lavoro che viene svolto per gli anziani che sono la nostra memoria storica e sociale. Il saturimetro (o pulsossimetro) serve a misurare l’ossigenazione del sangue ed è utile per sapere se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente. Il saturimetro viene normalmente usato nei pazienti con asma, bronchite cronica, polmoniti e per monitorare l’ossigenazione in caso di febbre, tosse, mancanza di respiro. E’ un apparecchio particolarmente utile a valutare l'andamento della malattia Covid-19.