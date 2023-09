Alla 'Fira' un test che simula la deambulazione in stato di ebbrezza

In occasione della Fira di Sett Dulur a Russi, l'Ausl Romagna sarà presente con un proprio stand in via Trieste (all'altezza della Chiesa dei Servi) insieme agli infermieri della Casa della Comunità di Russi, agli assistenti sanitari e ai tecnici dell'Attività motoria del Servizio di Igiene Pubblica di Ravenna. Con il pubblico saranno affrontati i temi della salute in movimento, della salute a tavola e saranno forniti consigli per contrastare l'abitudine del fumo.

Lunedì 18 settembre gli operatori dell'Unità di strada Ravenna e Cervia saranno a disposizione per fornire informazioni su sostanze illegali e malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre, dalle ore 20 in poi, presso l'infopoint sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla prova dell'etilometro. L'Unità di strada proporrà anche un test per far comprendere al pubblico in che modo l'effetto dell'alcol può rallentare i riflessi: verrà infatti proposto ai presenti di indossare speciali visori che mimano gli effetti di una alcolemia alta e di effettuare un facile percorso disegnato su un apposito tappeto.

"Il nostro obiettivo - spiega Sara Sternini, responsabile dell'Unità di strada Ravenna e Cervia dell'Ausl Ravenna - non è promuovere il consumo zero di alcol, ma un uso consapevole. Spesso infatti le persone non sanno quanto sia possibile bere rimanendo nei limiti di legge e quali siano gli effetti di un tasso alcolemico alto".

Il programma

Sabato 16 e domenica 17 settembre

Dalle ore 17 alle 20 - Rilevazione test del monossido nell'aria aspirata; questionario dipendenza dalla nicotina; questionario sugli stili di vita (con gli assistenti sanitari del DSP di Ravenna).

Dalle ore 17 alle 22 - Misurazione della pressione, saturazione, frequenza cardiaca (con le infermiere della Casa della Comunità di Russi).

Lunedì 18 settembre

Dalle ore 17 alle 22 - Misurazione della pressione, saturazione, frequenza cardiaca (con le infermiere della Casa della Comunità di Russi).

Dalle ore 19 alle 23 - Consigli e colloquio individuale sull'attività motoria, reclutamento persone per gruppi di cammino (insieme ai tecnici dell'attività motoria del DSP di Ravenna).

Dalle ore 20 in poi - Informazioni su sostanze e sessualità, test dell'etilometro gratuito, simulazione degli effetti di un tasso alcolemico alto sulla deambulazione (insieme all'Unità di strada di Ravenna e Cervia).