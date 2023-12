Alla guida con la patente revocata e con revisioni 'tarocche': raffica di sequestri durante le feste

Durante le ultime settimane dell'anno, e in particolare durante le festività natalizie, sono stati potenziati da parte della Polizia locale della Bassa Romagna i servizi finalizzati a garantire la sicurezza urbana e stradale. Sul territorio dei nove Comuni nell'ultimo mese sono stati sequestrati 23 veicoli sorpresi a circolare senza assicurazione.

Durante controlli stradali a Fusignano e Alfonsine sono stati sanzionati tre cittadini, due italiani e uno albanese, senza patente: nello specifico, in due occasioni era stata revocata da oltre 10 anni. In tutti i casi è scattato anche il fermo amministrativo del mezzo. Un ulteriore caso di guida senza patente, gravato dall'avviso orale del Questore, è stato scoperto sulla via Naviglio tra Bagnacavallo e Cotignola: un cittadino straniero è stato fermato alla guida di una Ford Focus, pur avendo la patente revocata, e denunciato all'autorità giudiziaria.

A Massa Lombarda sono stati sanzionati nove automobilisti per revisione scaduta, identificati grazie ai varchi. A Conselice è stato denunciato un cittadino straniero che, sottoposto a controllo alla guida del proprio veicolo estero, ha mostrato agli agenti la carta di circolazione con il tagliando di revisione falsificato. Un'ulteriore denuncia è scattata nei confronti di un cittadino italiano che, sempre a Conselice, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore - per la seconda volta nel biennio - senza aver mai conseguito la patente.

"Mi congratulo ancora una volta, a nome di tutti i sindaci, con gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna - ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi, referente per la Sicurezza dell'Unione -. Questi controlli sono una garanzia per la sicurezza di tutti, perché sappiamo bene che chi circola per la strada privo di documenti fondamentali come l'assicurazione e la patente mette a rischio non solo sé stesso, ma soprattutto il prossimo".