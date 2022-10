Alla Maratona di Ravenna i Vigili del fuoco corrono in memoria del collega Luigi Bruschi

Quest’anno la 24esima edizione della Maratona di Ravenna città d’Arte, in programma il 13 novembre, sarà arricchita dall’assegnazione del 20esimo Campionato italiano Vigili del fuoco Mezza Maratona – Memorial “Luigi Bruschi”. L’Ufficio per le Attività Sportive del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha indetto per l’anno 2022 il 20° Campionato Italiano Vigili del fuoco di Mezza Maratona –Memorial “Luigi Bruschi”, affidando l'organizzazione al Comando Vigili del fuoco di Ravenna.

Quest’anno il campionato è dedicato alla memoria di Luigi Bruschi, ex Capo Squadra in quiescenza deceduto. Podista e atleta del Gruppo Sportivo Vigili del fuoco “N.Casadio” di Ravenna, ha partecipato alle Olimpiadi dei Vigili del Fuoco nel 1977, 1981 e 1985 ed è stato vincitore assoluto del Primo “Memorial Nannuzzi di Bologna”. Il Comando Vigili del fuoco di Ravenna ha deciso di organizzare questo campionato in collaborazione con Ravenna Runners Club all’interno del grande evento di “Hoka Maratona di Ravenna città d’Arte”.

Dal 1983, l’Ufficio per le Attività Sportive, oltre a promuovere la partecipazione degli atleti Vigili del fuoco alle attività agonistiche federali, organizza ogni anno dei campionati nazionali riservati ai vigili del fuoco in servizio o in quiescenza. La prima edizione dei campionati italiani di Mezza Maratona organizzata dai Vigili del fuoco si è tenuta nel 2002 a Piacenza. Dopo le prime tre edizioni organizzate nella città emiliana, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha deciso di spostarsi lungo tutta la penisola italiana assegnando questo evento ai vari Comandi dei Vigili del fuoco fino ad arrivare a quello di Ravenna nel 2022. Il cammino di questo evento è stato interrotto solo nel 2020 a causa del virus Covid-19, ma è poi ripreso nell’ottobre scorso a Berno (BS).

In occasione di questo evento, Ravenna Runners Club e il Comando dei Vigili del fuoco di Ravenna hanno deciso di attuare una serie di iniziative poste per celebrare al meglio questa particolare assegnazione. Infatti, tutti gli iscritti che prenderanno parte alla Mezza Maratona dei Vigili del fuoco correranno con una maglietta speciale dedicata al memoriale di Luigi Bruschi.

Inoltre, sabato 12 novembre all’Expo Marathon Village allestito presso il Pala de Andrè di Ravenna, nel piazzale antistante al palazzetto, verrà organizzato Pompieropoli dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e dai Vigili del fuoco di Ravenna. L’evento per i bambini organizzato dai Vigili del Fuoco di Ravenna che ha l’obiettivo di insegnare ai più piccoli cos'è il rischio attraverso il gioco. Si tratta di un percorso in miniatura che simula le attività effettuate dai Vigili del Fuoco in caso di emergenza e di incendi, in modo da aiutare i bambini a sviluppare il senso di auto protezione dai rischi e portarli a riconoscere e ad affrontare alcuni dei pericoli che più comunemente si possono incontrare.

"Siamo onorati di aver ricevuto l’assegnazione del 20esimo campionato italiano di Mezza Maratona – afferma il Comandante Provinciale Luca Manselli – sia per l’importanza dell’evento, dell’attività sportiva in generale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili, e del podismo in particolare, sia perché così avremo la possibilità di ricordare nella maniera migliore il “nostro” Luigi Bruschi che, tra le altre cose, spiccò nel passato per le sue imprese nella corsa. I Vigili del Fuoco, che sono sempre al primo posto quando si tratta di soccorrere, e sono quindi abituati “alle corse”, avranno in questa occasione una ragione in più per arrivare primi".

Anche per Ravenna Runners Club si tratta di un ulteriore arricchimento che andrà a condire al meglio l’evento di Hoka Maratona di Ravenna città d’Arte. "Siamo molto contenti di poter organizzare questa manifestazione così importante per il corpo dei Vigili del Fuoco – commenta il presidente di Ravenna Runners Club, Stefano Righini – e inoltre siamo onorati dal fatto che il Comando dei Vigili del fuoco di Ravenna abbia scelto noi per dar vita a questa assegnazione. Essendo il nostro un evento molto grande che riesce a portare nella nostra città migliaia di runners e turisti da ogni parte del mondo, siamo felici quando veniamo ulteriormente arricchiti da questi particolari campionati che rendono il nostro evento ancor più originale. Inoltre, siamo contenti di poter avvicinare i bambini e le scuole attraverso attività dedicate a loro come ad esempio Pompieropoli. Per concludere ci aspettiamo un agguerrita e numerosa partecipazione da parte dei Vigili del Fuoco per questo campionato".