Alla scuola dell’infanzia Mario Pasi letture, mostre e canzoni sulla pace

Sabato 25 febbraio, dalle 10,45 alle 12, la scuola dell'infanzia comunale Mario Pasi si aprirà al territorio con letture, mostre e canzoni su un argomento importante per bambini\e e famiglie: la pace.

Nella giornata si svolgerà l'inaugurazione di un murales alla presenza dell'assessora alle Politiche per le famiglie infanzia e la natalità, Livia Molducci, realizzato con le opere in creta dei bambini che raffigurano i molteplici e diversi volti dell'umanità. Quest'opera collettiva, composta da tante facce quante i bambini e le bambine ne hanno realizzate manipolando la creta, simboleggiano la loro voglia di essere uniti nella costante ricerca di un futuro di pace. La scuola al suo interno racconta attraverso fotografie e installazioni il laboratorio che ha portato alla costruzione delle opere da parte dei bambini.

Dopo questo primo momento con le autorità cittadine, all'interno della scuola verranno proposte letture di libri dedicate al tema della fraternità e della pacifica convivenza con musica e canzoni con i bambini della scuola e con la preziosa collaborazione dell'atelierista Giorgio Minardi.

Per le letture si partirà dal libro di Tood Parr ”Il libro della pace”, che è stato lo spunto iniziale per stimolare i bambini/e a farsi domande e a confrontarsi su un tema tanto delicato.

L'iniziativa della scuola nasce dall'idea che, oggi più che mai, è importante testimoniare e promuovere un'educazione umana ed etica in cui i bambini e le bambine diventino punto di riferimento prezioso e imprescindibile nella costruzione di una rete sociale che sappia prendersi cura e costruire percorsi di cittadinanza attiva.