Crolla un albero sulla casetta nel campeggio, persone bloccate all'interno

Sabato impegnativo per i Vigili del fuoco di Ravenna, che hanno svolto oltre 60 interventi, la maggior parte per danni causati dall'intenso fenomeno meteorologico che nelle prime ore della giornata ha interessato la fascia costiera della provincia.

Di rilevanza un intervento per liberare alcune persone rimaste bloccate in seguito alla caduta di pino su una casetta nel campeggio Piomboni, oltre alle operazioni per spegnere un incendio in un campo di sterpaglie di circa 30 ettari dietro il centro commerciale le maioliche a Faenza. Alle squadre del comando si sono affiancate quella dei Volontari di Casola Valsenio e squadre della protezione civile. Per l'incendio nel faentino sono intervenute in supporto squadre di Bologna e Rimini.