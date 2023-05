Si allaga anche l'autostrada: traffico in tilt, lunghe code

La pioggia e l'innalzamento dei fiumi continuano a creare pesanti danni alla viabilità. Il tratto ravennate dell'A14, in direzione Ravenna, nel pomeriggio di oggi è stato invaso dall'acqua derivata dallo straripamento del Lamone. Le squadre della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia sono a lavoro per garantire la percorribilità della D14 verso Ravenna, che attualmente resta l’unica grande via di accesso costantemente monitorata verso la città, a disposizione dei soccorsi e dei mezzi in azione per gestire l’emergenza, oltre che degli utenti. Circa 30 uomini sono sul posto per posizionare presidi a protezione della carreggiata in direzione Ravenna, con l’obiettivo di mantenerne la transitabilità per tutta la durata dell’allerta meteo.

Restano invece pienamente percorribili le corsie in direzione opposta. La Direzione di Tronco di Bologna di Aspi ha inoltre già predisposto un piano alternativo di gestione della viabilità che consentirà di aprire, solo in caso di innalzamento dei livelli di acqua, un bypass tra le due carreggiate in modo da assicurare comunque il transito in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è presente la Polizia stradale. Tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, riporta il sito di Autostrade per l'Italia, gli allagamenti hanno causato code di veicoli. Autostrade per l’Italia si è inoltre messa a disposizione delle Istituzioni per poter dare il proprio contributo nel fronteggiare l’emergenza che ha colpito diverse zone del territorio e supportare la cittadinanza.

Il sopralluogo

Nel frattempo il sindaco Michele de Pascale ha effettuato due nuovi sopralluoghi, il primo nei pressi di San Marco, il secondo a San Romualdo, per monitorare rispettivamente lo stato dei fiumi Montone e Lamone. “Dopo il sopralluogo a Mezzano di questa mattina oggi pomeriggio mi sono recato sul fiume Montone, nei pressi della località San Marco, per verificare di persona lo stato del livello del fiume che è in fase di abbassamento significativa nonostante la piena sia ancora importante - dichiara il sindaco - Successivamente mi sono spostato, insieme alla Protezione civile regionale e alla Polizia locale, a San Romualdo, sul fiume Lamone dove, grazie alla segnalazione di un cittadino, è stata identificata prontamente una piccola fuga d’acqua da un argine, sulla quale la Protezione civile regionale sta intervenendo. Queste due verifiche ci dicono che la situazione sta migliorando ma che l’emergenza non è ancora finita, bisogna continuare a mantenere altissima l’attenzione sia in termini di precauzione che di pronta segnalazione di qualsiasi problema si possa verificare, aiutando i tanti uomini e le tante donne, professionisti e volontari, che stanno lavorando strenuamente per intervenire e sorvegliare lo stato di tutti i fiumi del nostro territorio”.