Allagamenti a Piangipane: "Situazione che va avanti da anni"

Il 26 dicembre scorso, Lista per Ravenna rivolse al sindaco un’interrogazione question time avente per oggetto "Quartiere di San Michele sott’acqua. Nessun intervento da anni”. Ad ogni acquazzone era infatti tormentato da allagamenti un tratto di viabilità del quartiere di San Michele (243 famiglie, 560 abitanti) incentrato sulle vie Mantegna e Tiepolo, strade di collegamento tra l’ampia zona urbanizzata realizzata tra gli anni ’70 e ’80 e la strada provinciale Faentina che attraversa il paese.

"Nel punto nevralgico in questione, prossimo all’incrocio tra queste due arterie, si registravano perciò situazioni di pericolo per la circolazione dei mezzi di trasporto e delle persone, nonché inondazioni dei seminterrati abitativi, nonostante il sistema fognario della lottizzazione privata, eseguito a regola d’arte, sia stato sempre tenuto in efficienza con regolarità - spiega Nicola Carnicella, consigliere di Lista per Ravenna e vicepresidente del consiglio territoriale di Piangipane - Era bastato uno scroscio a inquinare anche il Natale. Tra scarsa manutenzione e pulizia delle strade da polvere e fogliame, fognature intasate e bocche di lupo troppo rade, le inondazioni si susseguivano da anni a ogni pioggia forte, anche di minima durata. Nessun rimedio era stato introdotto neppure dopo gli accertamenti effettuati dal servizio Strade del Comune nel 2017 che avevano messo a fuoco tali disfunzioni. L’interrogazione chiedeva dunque al sindaco se intendeva disporre sul posto i necessari interventi manutentivi e gestionali atti a rimediare la situazione".

Il 7 gennaio rispose in Consiglio l’assessore ai lavori pubblici Fagnani, affermando che “la pulizia dei manufatti di captazione delle meteoriche della via in oggetto, è stata effettuata in luglio 2017, e la prossima è prevista entro il primo quadrimestre 2020. Preciso che non sono state registrate segnalazioni di anomalie/allagamenti/ristagni/difficoltà di scarico nell’area di via Mantegna e Tiepolo. Nel caso specifico, si può prendere in esame un miglioramento del sistema anche con l’aggiunta di ulteriori caditoie o griglie, ma l’eventuale intervento deve prendere in considerazione la sistemazione di marciapiedi e piano viabile che allo stato attuale risultano piuttosto irregolari. È evidente che l'intervento dovrà essere programmato all'interno delle priorità dei Consigli Territoriali. Ci rendiamo disponibili a effettuare un sopralluogo coi tecnici dell’amministrazione comunale o referenti della circoscrizione per le verifiche e i provvedimenti del caso”.

"È bastato il breve rovescio d’acqua di martedì scorso ad allagare nuovamente quel tratto di viabilità e i seminterrati abitativi circostanti - puntualizza Carnicella - È dunque necessario che il consiglio territoriale di Piangipane, competente anche per l’area di San Michele, riprenda i contatti con l’amministrazione comunale per definire quali siano gli interventi strutturali da effettuarsi in zona da inserire quindi nell’elenco degli investimenti prioritari, capaci di far scolare senza danni almeno le acque meteoriche delle piogge ordinarie o poco più. Mi farò carico di concordarne il modo col presidente del consiglio stesso".