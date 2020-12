Allarme bomba e case evacuate, intervengono gli artificieri per una valigia sospetta

Mattinata di tensione, quella di sabato, in via Chiavica Romea dove è stata segnalata una valigia sospetta abbandonata tra un parco e la fermata dei mezzi pubblici. A chiamare la polizia è stata una passante e gli agenti, arrivati sul posto, hanno fatto scattare l'allarme bomba. L'intera zona è stata interdetta al passaggio e, la strada, chiusa dalla polizia Municipale. Allo stesso tempo, per questioni di sicurezza, sono state fatte evacuare le abitazioni nel raggio di 50 metri dal presunto ordigno ed è stato chiesto l'intervento sia degli artificeri da Bologna che dei vigili del fuoco e del 118. Intorno alle 10 la squadra degli esperti bolognesi è arrivata in via Chiavica Romea e, con tutte le cautele del caso, la valigia è stata colpita con un getto d'acqua a forte pressione. Constato che non ci sono stati effetti esplosivi, è stata aperta e trovata completamente vuota facendo così cessare l'allarme.