L'allarme cavallette è rientrato, dopo "l'invasione" in spiaggia il fenomeno si è attenuato

L’allarme cavallette in spiaggia sembra essere rientrato. Dopo due giorni di passione, nella giornata di giovedì (3 agosto) il problema sembra essere ampiamente rientrato. Lungo la costa sempre meno esemplari, con la situazione tornata pienamente alla normalità. Alla fine qualche disagio che chi sostava sotto l’ombrellone o prendeva il sole. Di sicuro l’invasione, con migliaia e migliaia di cavallette che si sono riversate verso l’Adriatico, non è passata inosservata.

“E’ stata una situazione anomala causata dal Libeccio – ha spiegato in un’intervista l’esperto di insetti Claudio Venturelli, entomologo dell’Ausl di Cesena -, il vento che ha tirato da terra verso il mare. Durante i loro spostamenti tra un campo all'altro, piccole traiettorie tra salti e brevi voli, il vento le ha obbligate a cambiare itinerario portandole là dove solitamente non si trovano e trasformandole in un ghiotto pasto per gabbiani”. Le cavallette che hanno invaso la Riviera Romagnola sono le Caliptamus Italicus, specie molto comune nel bacino del Mediterraneo.