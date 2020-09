Allerta gialla per maltempo, in arrivo forti temporali

Lunedì giornata critica per il maltempo. Dalla mezzanotte di domenica alla mezzanotte di lunedì, sarà attiva su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna l’allerta meteo numero 68 per temporali, emessa dall’ Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. In particolare dalle prime ore del mattino di lunedì 7 settembre si avranno condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi sul settore occidentale della regione, che potranno risultare persistenti o in lento movimento. Nel corso della giornata linee temporalesche tenderanno ad interessare anche il settore centrale della regione ed in seguito la fascia costiera. Attenuazione serale dei fenomeni.

