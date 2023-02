Pericolo tsunami dopo il terremoto in Turchia: la Protezione Civile revoca l'allerta maremoto

A seguito del forte terremoto verificatosi alle 2.17, di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria, la Protezione civile nazionale ha diramato anche per le coste italiane l’allerta tsunami, in un successivo momento ridimensionata, per cui al momento non si ravvisano elementi di pericolo per la popolazione. In ogni caso il Coc (Centro operativo comunale ) del Comune di Ravenna e anche quello di Cervia è stato immediatamente convocato ed è in collegamento con la Protezione civile e la Prefettura per capire l’evoluzione del fenomeno, le possibili implicazioni sulla costa ravennate e intervenire in caso di necessità. In via precauzionale si raccomanda comunque di non accedere alle spiagge, ai moli e alle dighe foranee.

Nel corso della mattinata il dipartimento della Protezione Civile nazionale ha poi revocato l'allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al sisma. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si ricorda che il maremoto consiste in un’onda anomala di altezza variabile e si raccomanda di seguire le indicazioni previste per il rischio meteomarino, consultabili al seguente link: https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/manuale-di-protezione-civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-lemergenza/rischio-meteomarino/.

Il bilancio provvisorio del violento terremoto è di 284 morti e 2.320 feriti in Turchia. Oltre 230 i morti in Siria. Migliaia di persone sono rimaste ferite nei due paesi. Il bilancio è destinato inevitabilmente ad aggravarsi vertiginosamente nelle prossime ore. Molti edifici sono crollati in piena notte.