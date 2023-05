Allerta meteo e argini inagibili: rinviata la "discesa dei Fiumi Uniti"

A causa del persistere dell'allerta meteo diramato dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna e per la condizione critica in cui versano gli alvei e gli argini fluviali interessati dalla manifestazione, il comitato organizzatore ha deciso di rinviare la Discesa dei Fiumi Uniti a domenica 18 giugno.