Preoccupa l'ondata di maltempo in arrivo, "Prepararsi per tempo ad affrontare le criticità"

Preoccupa l'ondata di maltempo che da martedì si abbatterà sulla Romagna. Il Centro coordinamento dei soccorsi si è riunito in composizione plenaria alla presenza di tutti i sindaci della Provincia per fare il punto sulle previsioni meteorologiche elaborate dall'Arpae per martedì e mercoledì, quando una perturbazione importante si presenterà sul nostro territorio con livelli pluviometrici paragonabili a quelli del fenomeno del 2 maggio scorso.

Lunedì alle ore 9 il responsabile della Protezione Civile Fabrizio Curcio con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Laura Lega incontrerà i Prefetti di Bologna, Modena, Forli - Cesena e Ravenna per un briefing sulle strategie di gestione della situazione emergenziale che potrebbe verificarsi. All’esito dell’incontro è stato deciso di dare costante informazione alla popolazione circa la possibile evoluzione del meteo e di monitorare la situazione tramite i Centri Operativi Comunali in stretto collegamento con il Centro di Coordinamento Soccorsi in Prefettura.

"Ulteriori e nuove misure saranno assunte quando sarà più chiaro ed attendibile il quadro dell’evoluzione del maltempo - fanno sapere dalla Prefettura -. La macchina della Protezione civile con tutte le sue articolazioni è in queste ore al lavoro per attuare le misure previste dai Piani Comunali di protezione Civile, assicurando un costante monitoraggio del territorio e procedendo ad avvertire i residenti delle case vicino agli argini e nelle aree golenali circa la possibilità di dover evacuare dalle proprie abitazioni".

"Altresì, sul fronte mare, essendo previste anche forti mareggiate, è stato deciso di procedere alla chiusura delle dighe foranee dalla notte di lunedì e sarà avviata un’attività di specifica comunicazione, ad opera dei Comuni di Ravenna e Cervia, ai titolari degli stabilimenti balneari", viene comunicato. Dal Comune di Ravenna è stata lanciato un appello a "prepararsi per tempo ad affrontare le criticità, assolutamente indispensabile la massima attenzione da parte di tutti".

"Da subito istituzioni e cittadini devono mettere in campo tutte le misure e i comportamenti necessari a non farsi trovare impreparati - chiarisce l'amministrazione comunale -. Lunedì verranno definite eventuali chiusure di scuole e servizi per martedì e mercoledì e ne verrà data tempestiva comunicazione". Questi i comportamenti da adottare: "evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell'emergenza, cioè assolutamente entro la serata di lunedì 15 maggio; prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi; stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge; non accedere agli argini e ai capanni; non accedere ai sottopassi se allagati; e in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti".

Da alcuni giorni è attivo un servizio di allerte telefoniche che comunica informazioni in caso di necessità attraverso telefonate ai numeri fissi dallo 0544 485848. Ora anche i titolari di telefono cellulare possono registrarsi, attraverso il link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna. Per aggiornamenti consultare il sito www.comune.ra.it e i social del Comune e del sindaco. Istituzioni, forze dell’ordine e di Protezione civile e volontari sono pronti a intervenire dove occorre, mettendo in atto tutte le possibili soluzioni di Protezione civile. La collaborazione della popolazione nel seguire le indicazioni date è fondamentale.

A questi link il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna:

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile-comunale/

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/protezione-civile/manuale-di-protezione-civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-lemergenza/