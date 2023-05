L'allerta rossa fa slittare la benedizione degli automezzi a Faenza

Sono in corso in questi giorni i festeggiamenti della Beata Vergine delle Grazie, patrona della Diocesi di Faenza-Modigliana. Le iniziative, che si susseguiranno fino a domenica, prevedevano per la giornata di oggi la tradizionale cerimonia di benedizione degli automezzi, che si sarebbe tenuta in Piazzale Tambini di fronte al Palacattani.

Tuttavia con una nota, la Diocesi ha specificato che “a causa dell'allerta meteo di questi giorni, la Benedizione degli automezzi è stata rinviata a data da destinarsi. L’Arciconfraternita della Beata Vergine delle Grazie che cura l’organizzazione delle iniziative e la Diocesi stessa, dopo avere un consulto con l’Amministrazione comunale di Faenza e la Polizia municipale, hanno deciso di rinviare l’evento. La decisione - si legge nella nota stampa - è motivata dalla necessità di lasciare liberi per le emergenze i piazzali utilizzati per la benedizione e di non impegnare ulteriormente le forze dell’ordine nello svolgimento di servizi aggiuntivi soprattutto nelle giornate in cui è stata proclamata l’allerta rossa con l’invito rivolto ai cittadini di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari”.