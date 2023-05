L'emergenza non è finita: allerta 'rossa' per piene dei fiumi e frane

Resta l'allerta "rossa" sull'entroterra per la "criticità idrogeologica", quella per frane e smottamenti, e per "criticità idraulica", quella per le piene dei fiumi, sul resto del territorio. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un nuovo bollettino, specificando che per venerdì "si prevede la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con occupazione delle golene ed interessamento degli argini, in progressiva decrescita".

"Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno possibili diffusi dissesti nelle zone montane-collinari centro-orientali della regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Inoltre saranno possibili localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali - viene aggiunto -. La criticità idraulica e idrogeologica rossa sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio.

Venerdì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "nuvolosità diffusa con piogge soprattutto nella prima parte della giornata che interesseranno principalmente i settori centro-occidentali ed in particolare i relativi rilievi", mentre sabato il cielo si presenterà "molto nuvoloso con piogge diffuse in prevalenza di debole intensità sulle pianure centro-orientali, più consistenti sulle pianure occidentali ed in generale sui rilievi". Domenica, prosegue il bollettino, "avremo condizioni di instabilità residua con piogge in progressivo esaurimento. Lunedì e martedì un campo di relativa alta pressione porterà condizioni più stabili con temperature in aumento soprattutto sulle pianure, mentre annuvolamenti e deboli fenomeni potranno ancora interessare i rilievi. Da mercoledì è possibile un ritorno di piogge sparse anche sulle pianure anche se vi è ancora elevata incertezza previsionale".