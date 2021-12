Allo stadio e al palasport in vendita i cuori di cioccolato Telethon per raccogliere fondi

Grazie all’interessamento dell’Assessore allo sport di Ravenna Giacomo Costantini e alla disponibilità dei dirigenti e della squadra del Ravenna Football Club 1913, i volontari Telethon con i loro cuori di cioccolato saranno presenti domenica 12 dicembre allo stadio Benelli, in occasione della partita casalinga del Ravenna, per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare per dare risposte concrete ai pazienti.

Domenica 12 e 26 invece, i volontari - grazie alla disponibilità dei dirigenti e delle squadre di OraSì Basket Ravenna e di Consar Rcm Porto Robur Costa 2030 - i volontari i cuori di cioccolato al Pala de André per le partite OraSì Ravenna-San Giobbe Chiusi e Consar Rcm Ravenna-Gas Sales Piacenza.