Alloggi all'asta, tutte le informazioni: le offerte si presentano in busta chiusa

È stata pubblicata una nuova asta per l'alienazione in blocco di alloggi destinati all'Edilizia Residenziale Sociale che si trovano a Lugo, in via don Angelo Ceroni ai civici 1, 3, 5 e 7. L’importo a base d’asta è di 800mila euro più Iva. Sono possibili solamente offerte economiche al rialzo rispetto alla base d’asta. Il termine per la presentazione delle offerte in busta chiusa è il 26 ottobre alle 13, mentre la documentazione sarà aperta il 27 ottobre alle 8.30 a Lugo, nella sede del Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (piazza dei Martiri 1, terzo piano).

Specifiche condizioni di vendita sono indicate nell’avviso d’asta, consultabile sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione “Unione dei Comuni” - Bandi di gara - Aste Immobiliari (Alienazioni, Locazioni, Concessioni). Per informazioni è possibile contattare il Servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 38533 o alla mail appalti@unione.labassaromagna.it.