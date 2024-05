L'alloro di Dante al Premio Nobel Jon Fosse: l'incoronazione nella basilica di San Francesco

Il premio Nobel per la letteratura Jon Fosse è stato incoronato ieri sera con l'Alloro di Dante dal fondatore di Rinascimento poetico Paolo Gambi e dal direttore del Centro Dantesco padre Ivo Laurentini nella basilica dantesca di San Francesco a Ravenna. Presenti il sottosegretario di Stato alla cultura Gianmarco Mazzi, il segretario del dicastero vaticano per la cultura e l'educazione mons. Paul Tighe, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, l'assessore comunale alla cultura Fabio Sbaraglia, oltre ai rappresentanti di Einaudi, La Nave di Teseo e Cue Press, che pubblicano Fosse in Italia. Folta la presenza del pubblico.

Durante la serata, animata dai volontari di Rinascimento poetico e dalla cappella musicale di San Francesco diretta dal maestro Giuliano Amadei, sono stati letti brani di Fosse e sono stati fatti tributi al premiato. Gambi ha donato ai presenti una “cartolina per Dante”, in cui è stato fatto incontrare poeticamente Fosse con il Sommo Poeta, mentre Davide Rondoni e il poeta americano Matt Sedillo hanno letto componimenti dedicati a Fosse. È seguito un talk, durante il quale Jon Fosse si è aperto svelando tratti intimi della sua storia e del suo rapporto con la scrittura e con la fede. Dopo l'incoronazione Jon Fosse ha piantato alcune ghiande raccolte dalla quercia che fu piantata a fianco alla tomba di Dante dal premio Nobel Giosuè Carducci.