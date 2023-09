Allunni delle scuole superiori e tutor dell'orientamento a confronto con la fondazione Its Tec

Nel periodo compreso tra il 14 e il 21 settembre una serie di eventi curati dalla Fondazione ITS TEC prenderà vita a Ravenna. Questi vogliono essere un'occasione offerta alla comunità per conoscere i corsi di formazione offerti dalla Fondazione che hanno sede nella città di Ravenna e le tematiche ad essi collegate.

Mercoledì 20 settembre alle 15, presso la Sala Nullo Baldini in Via Guaccimanni, sarà la volta di un pomeriggio di dialogo e confronto tra i tutor dell'orientamento scolastico delle scuole secondarie superiori del territorio e la Fondazione ITS TEC organizzato in collaborazione con la Provincia di Ravenna e l'Ufficio Scolastico Provinciale. Questo incontro mira a gettare le basi per orientare le nuove generazioni verso un futuro ricco di opportunità: le competenze e le esperienze condivise tra i tutor dell'orientamento e la Fondazione contribuiranno a delineare un quadro più chiaro delle scelte educative e professionali disponibili verso la costruzione di una rete di supporto per i ragazzi e le ragazze che si stanno preparando ad affrontare il loro futuro professionale.

I percorsi ITS oggetto del presente avviso di ammissione rientrano nella potenziale offerta dei percorsi biennali che le Fondazioni ITS con sede in Emilia-Romagna potranno avviare nell’A.f. 2023/2024 approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1215/2023. I percorsi ITS potranno essere finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a valere sulle risorse del PNRR o Fondi ministeriali o dalla Regione Emilia-Romagna con le risorse del PR FSE+.