I comuni aprono raccolte fondi per aiutare i cittadini colpiti dal maltempo: come donare

La conta dei danni causati dal maltempo nel ravennate è appena partita, ma la macchina della solidarietà si è già messa in movimento. I singoli comuni hanno istituito varie raccolte fondi per l'emergenza alluvione nei propri territori, per dare sostegno alle famiglie e alle realtà più colpite. "Si tratta di una raccolta fondi per aiutare i concittadini ad affrontare questa prima fase di emergenza, in risposta alla generosità di tanti che ci hanno già chiesto come poter aiutare - spiegano dai comuni - Vi comunicheremo presto altre modalità con cui associazioni, imprese e liberi cittadini possono dare una mano".

