Alluvione, 700mila euro di debiti fuori bilancio per il Comune di Ravenna

Ammontano a circa 700.000 euro i debiti fuori bilancio per il Comune di Ravenna per le spese urgenti sostenute a causa dell'alluvione del maggio scorso. In particolare circa 271.000 euro coperti dalla Regione, altrettanto dalla struttura commissariale e 157.000 finanziati fin qui con l'avanzo libero di bilanci. In attesa, sottolinea l'assessore all'Ambiente Gianandrea Baroncini presentando le relative delibere ieri pomeriggio in commissione, della copertura con ulteriori ordinanze del commissario Francesco Paolo Figliuolo.

Le spese, prosegue l'assessore, riguardano sia l'assistenza alla popolazione nel post emergenza si le diverse operazioni che si sono rese necessarie in quei giorni. Si va dunque dall'acquisto di sacchi alla risagomatura degli argini, dall'accoglienza alberghiera degli evacuati alle spese per i pasti delle squadre di emergenza, fino agli interventi per la messa in sicurezza delle strade. (Dire)