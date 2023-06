Alluvione, 74 cantieri sui fiumi regionali e strade spazzate via. De Pascale: "Servono poteri e risorse straordinarie"

Poteri e risorse straordinarie, ma anche la capacità di unire le esigenze emergenziali con una progettazione che guardi avanti nel tempo. Prosegue il dialogo tra territori e Governo, mentre la Romagna cerca di uscire fuori dal momento più buio dell'alluvione. Si è tenuto martedì alla sala Nullo Baldini del Palazzo della Provincia di Ravenna il tavolo regionale sull'emergenza alluvionale, sul rischio idraulico e sulle prime misure urgenti messe in campo dopo la calamità che ha duramente colpito la Romagna nel mese di maggio, mentre temporali e rovesci continuano a cadere sui territori già stremati da frane e allagamenti. Presenti per l'occasione il presidente della Regione Stefano Bonaccini, la vicepresidente Irene Priolo, il presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale e il presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca.

A fare il punto sull'attività complessiva è la vicepresidente Priolo, assessora regionale a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile. I ripristini di somma urgenza dal punto di vista idraulico sono in corso, con 74 cantieri attivi, tra la riparazione delle rotture arginali, pulizia degli alvei e "lavori di prospettiva". In tutte le aree colpite, si stanno realizzando interventi su diversi fiumi che poi saranno presentati bacino per bacino. Occhi puntati anche sul dissesto idrogeologico con 976 frane in regione e un focus dedicato che si terrà giovedì a Forlì.

Centrale è l'aspetto della ricostruzione: "Si de ve tener conto dell'evento alluvionale che non ha nessuno statistica storica di riferimento, nel ripristino degli argini si deve già tener conto di come impostare gli interventi - spiega Priolo - Lo dobbiamo fare velocemente e questo comporta la necessità di tenere insieme l'emergenza con la ricostruzione". Necessario, in questo senso, agire in maniera coordinata. "Come facciamo se chi interviene nell'ordinarietà deve intervenire in emergenza sullo stesso corso d'acqua?", aggiunge la vicepresidente regionale.

Il problema dei fiumi si lega a quello dei canali (all'incontro erano infatti presenti anche i consorzi di bonifica), così come al problema, ancora molto attuale, del fango con "le fogne che oggi sono in difficoltà perché sono piene di fango", come ricorda Priolo. Attività che vanno tutte messe insieme secondo la vicepresidente della Regione. "In tutto il bacino di 16mila chilometri quadrati sono caduti 4 miliardi di metri cubi d'acqua, numeri su cui non c'è alcuna progettazione precedente, perché anche quella che avevamo pensato fino ad oggi non è più sufficiente per il futuro". Parte dunque, assicura la vicepresidente, un lavoro in coordinamento con un tavolo tecnico scientifico di rilievo.

Fondamentale poi la questione delle risorse economiche. Gli interventi di somma urgenza della Regione sono infatti finanziati con il fondo nazionale di emergenza. I 74 cantieri "possono e devono avere una copertura, ma ci sono anche urgenze di comuni e province" afferma Priolo, e la copertura per questi interventi andrà trovata sempre nel fondo nazionale delle emergenze che "andrà rifinanziato costantemente". Una ricostruzione che però necessita di "una legge speciale, la stiamo chiedendo dal 4 maggio". Risorse che dovranno ristorare anche i danni subiti da cittadini e imprese:

"Questo decreto deve guardare alla ricostruzione ma anche ai danneggiamenti", ha concluso Priolo.

"La Regione sta realizzando circa 90 milioni di interventi su tutte le rotte arginali e i punti di indebolimento degli argini, ma seguiranno riunioni specifiche rispetto alle nuove opere da realizzare", specifica Michele De Pascale. Si dovrà quindi intervenire sia su opere discusse da tempo, sia quelle che si sono rese necessarie alla luce degli eventi alluvionali. Questo il quadro che sarà presentato anche al Governo, annuncia il sindaco e presidente della provincia ravennate, nell'incontro previsto per mercoledì a Palazzo Chigi. Tra le richieste che i territori avanzeranno ci sarà quella di "avere poteri speciali e risorse straordinarie" per mettere in campo il piano di ricostruzione. Opere di questo tipo "necessiteranno di espropri, di riperimetrazioni, di aree di tutela, di investimenti sulla tutela di argini, in alcuni casi di delocalizzazioni". Un tavolo che, secondo De Pascale, potrebbe permettere entro 30 giorni di "definire le opere strategiche" da realizzare.

Venendo alla situazione della provincia, le situazioni più critiche, oltre alle bombe d'acqua che hanno messo in crisi i territori già colpiti dall'alluvione, si riscontrano a Conselice, dove però "la situazione è migliorata moltissimo", mentre più problematica al momento è la situazione sul canale Destra Reno "che porta le acque di Conselice verso il mare", dove è stata riscontrata una grande moria di pesci. Sul corso d'acqua sono stati avviati gli interventi per depurare le acque. Ci sono poi le zone maggiormente colpite dal fango, come Faenza, Sant'Agata e Solarolo, tanto per fare degli esempi, che avranno tempi maggiori per il ripristino "ma l'impegno è massimo dappetutto", assicura De Pascale.

Difficile anche le situazione in collina, a causa delle frane. Qui il primo impegno sta nel ripristinare le connessioni stradali: "Sono prioritarie le due ex strade statali 302 e 306, e progressivamente si comincerà a intervenire sulle connessioni tra le varie vallate". Qui varie comunità e allevamenti montani sono ancora completamente isolati dagli smottamenti. "In alcuni casi le strade non esistono più - precisa De Pascale - un tema su cui si dovrà riflettere con il Governo. Servono poteri e risorse straordinarie per potere agire".