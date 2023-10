Alluvione, a Cervia 1000 euro a chi ha fatto domanda di acconto alla Regione per i contributi

Lo scorso 16 agosto la Giunta di Cervia ha deliberato di concedere 1.000 euro a tutti i cittadini che hanno presentato le domande di Acconto alla Regione per avere i contributi di immediato sostegno (CIS) post alluvione e che sono state validate dall’Amministrazione a seguito di idonea istruttoria. E’ diventata ora esecutiva la determina n. 1344, con la quale si concede il contributo di 1.000 euro a 482 privati cittadini che hanno presentato la richiesta di Acconto (3.000 euro) per i danni subiti nelle abitazioni principali e per la quale è positivo l’esito dell’istruttoria, fatta dagli uffici comunali. Il contributo verrà erogato sugli Iban comunicati dai richiedenti nella domanda fatta per avere i contributi regionali.

Il sindaco Massimo Medri e il vicesindaco Gabriele Armuzzi: “Le misure di immediato sostegno attivate dalla Protezione civile nazionale tramite la Regione Emilia Romagna, seppur tempestive ed efficaci, si sono rivelate per molti cittadini non sufficienti per sistemare le loro case. Per questo, in attesa degli ulteriori ristori da parte dello Stato, come Comune abbiamo costituito un fondo per garantire ulteriori aiuti ai cittadini, per contribuire al ripristino delle abitazioni, alle maggiori spese sostenute per le bollette in fase di pulizia delle abitazioni e quindi per agevolare il ritorno alla normalità”.