Alluvione, a Cervia al via le richieste di saldo per i contributi

Si è conclusa il 30 agosto la fase di richiesta dell’acconto di tremila euro dei primi aiuti ai cittadini di Cervia erogati dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare le prime spese di ripristino a seguito dell’alluvione di maggio. Le richieste pervenute al Comune di Cervia sono 535.

L’80% delle domande presentate è già stato positivamente istruito e trasmesso al Commissario delegato in Regione per la liquidazione, che viene fatta sugli Iban indicati al momento della presentazione della domanda e sono in genere preceduti da un messaggio di Poste italiane (soggetto che si occupa del pagamento per conto del dipartimento). Il restante 20% è ancora in istruttoria o necessita di integrazioni che gli uffici stanno raccogliendo al fine di concludere al più presto, e con esito positivo, tutte le richieste di acconto.

Conclusa la fase 1, si passa alla fase successiva, con la richiesta di saldo, ovvero degli ulteriori 2mila euro, oppure di rendicontazione dei 3mila già ottenuti. I cittadini beneficiari dell’acconto possono recarsi al Cervia Informa, in viale Roma 33 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00) per presentare il modulo B1 già compilato in ogni sua parte (scaricabile in www.comunecervia.it/comune/alluvione-emilia-romagna/danni.html), corredato dalle fotocopie dei documenti di spesa (fatture, scontrini, ricevute, eccetera) e copia del documento di identità del richiedente. La presentazione del modulo di saldo è anche possibile online tramite l'apposita piattaforma https://sportellotelematico.comunecervia.it/procedure%3Ac_c553%3Arichiesta.saldo.alluvione?source =2541).

Si ricorda che anche chi ha affrontato spese che non superano i primi 3mila euro deve presentare il modello B1 con la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3mila euro); qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. La scadenza per presentare la richiesta di saldo (o rendicontazione dell’acconto) è il 31ottobre. Per dubbi e approfondimenti https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-maggio-2023/ocdpc-999-2023.