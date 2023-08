Alluvione: "A Roncalceci tutto fermo al '96, venga qui il Presidente del Consorzio di Bonifica"

"Presidente Francia, la aspettiamo a Roncalceci per fare un sopralluogo ed il conseguente punto della situazione. Giorno e ora lo decida lei,il luogo lo scegliamo noi: ponte interdetto al traffico in Via Pugliese che corrisponde al "fondo del catino", punto più’ basso della zona, area di “parcheggio usuale” delle idrovore". L'invito arriva dall'Associazione Comitato Cittadino di Roncalceci attraverso Cinzia Pasi



"A Roncalceci il tempo si e’ fermato all’autunno del 1996, anno della scorsa alluvione che anche a quel tempo provoco’ danni e disagi. In 27 anni nessun intervento e’ stato fatto ed il risultato e’ apparso chiaramente in tutta la sua drammaticità’. Presidente Francia, riteniamo che questo non debba più’ accadere. Ora, dopo tre mesi di inaudito silenzio, nella nostra zona tutto e’ rimasto come quando le acque si sono ritirate a fine maggio scorso. Nulla e’ cambiato, nessuno si e’ visto all'orizzonte. Dal punto di vista della sicurezza del nostro territorio la nostra gente merita, oltre alle rassicurazioni, risposte concrete sullo stato di salute del reticolo degli scoli di bonifica, irrigui e delle paratoie. Come cittadini, per la nostra tranquillità’ ed incolumita' abbiamo il diritto di conoscere quali progetti ed interventi avete messo in cantiere per la nostra area, cosa si sta facendo in termini di cura, prevenzione e soprattutto le tempistiche".





Prosegue il comitato: "Bisogna dare atto che il Presidente Francia unitamente al Sindaco di Ravenna e’ stato uno dei pochi sempre presente a tutti gli incontri itineranti che si sono tenuti sul tema dell’alluvione nel nostro territorio e che noi abbiamo seguito in questo tour come si segue una pop star. Va detto che a differenza di “altri” non si e’ mai sottratto al confronto e ha sempre cercato di dare risposte ai quesiti proposti dai cittadini, anche se, a nostro parere, con risultati piu’ o meno soddisfacenti. Presidente Francia, come anticipatole all’ultimo incontro a Borgo Sisa, questo e’ un invito al quale lei non può’ sottrarsi".