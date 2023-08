Alluvione, a Russi un bando per assegnare i 113mila euro raccolti dalle donazioni

La raccolta fondi, avviata subito dopo l’alluvione del maggio scorso per sostenere le persone e le famiglie colpite dall’emergenza, ha consentito al Comune di Russi di raccogliere finora (al 3 agosto 2023) 113.911,60 euro, grazie alla generosità di singoli cittadini, aziende e realtà associative anche fuori regione. In parallelo, le domande di Contributo di immediato sostegno (CIS) pervenute al Comune sono state 314. La somma derivante dalle donazioni sarà interamente destinata ai cittadini colpiti dall’alluvione, come da delibera approvata il 10 agosto. A tal fine l’Amministrazione comunale ha predisposto un apposito bando, dopo aver concordato con Cgil, Cisl e Uil la modalità di assegnazione delle risorse affinché fosse la più equa possibile. Delibera e modulistica sono state elaborate anche tenendo conto di alcune criticità emerse nella modulistica CIS.

"Con il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale - spiega la sindaca Valentina Palli - ogni singolo euro ricevuto in donazione dai tanti cittadini, aziende, associazioni, ma anche enti locali amici, vicini e lontani, verrà distribuito ai nostri concittadini alluvionati. Una procedura semplice quella che abbiamo pensato, che ci permetterà in breve tempo, chiusa la fase di raccolta delle domande, di accreditare subito ai cittadini la somma dovuta. Ad oggi il fondo donazioni è pari a 113 mila euro circa, a fronte di 314 domande di Contributo di immediato sostegno. Chiunque abbia presentato domanda di CIS ed abbia subito più di 5.000 euro di danni, potrà fare domanda al Fondo donazioni. Lavorando con Cgil, Cisl e Uil abbiamo ritenuto anche di correggere un problema emerso con il CIS, che riguarda i contratti di locazione, per cui nella nostra modulistica è previsto che la domanda di CIS depositata dal proprietario o da chi è in affitto, abilita entrambi - se hanno subito oltre 5 mila euro di danni ciascuno - ad avanzare richiesta al Fondo donazione. Nello specifico, previa presentazione di regolare contratto di locazione, sia il locatore che il conduttore potranno fare entrambi domanda, dichiarando di avere subito ciascuno 5 mila euro di danni; la domanda di CIS avanzata dall’uno abilita pertanto entrambi a chiedere il contributo del fondo".

L’importo del contributo verrà quantificato al termine dell'istruttoria, suddividendo l'importo totale del Fondo per il numero delle domande pervenute risultate ammissibili, entro il tetto massimo di 500 euro. "La somma che ciascuno riceverà da questo Fondo - conclude la Sindaca - non sarà altissima, ma è “una carezza” che chi ha donato ha voluto inviare a coloro che si trovano in difficoltà e ci sembra giusto che sia riservata integralmente a tale scopo".

“Esprimiamo apprezzamento - affermano Cgil, Cisl e Uil della provincia di Ravenna - per la volontà della sindaca Palli di procedere alla completa destinazione di quanto raccolto in favore delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali e per aver concordato i criteri di distribuzione con chi, da sempre e non occasionalmente, rappresenta e persegue gli interessi della collettività. Siamo sempre stati disponibili a confrontarci e a individuare soluzioni condivise e celeri in occasione di tutte le difficoltà che negli ultimi anni si sono manifestate; anche questa volta è stato così e apprezziamo il metodo di confronto che l’Amministrazione comunale di Russi da tempo ha adottato e consolidato. Ciò ha tra l’altro consentito di dare risposta a un problema rilevato nel corso della compilazione del Contributo di immediato sostegno”.

Chi può fare domanda

Può presentare domanda chi ha subito danni materiali di importo superiore a euro 5 mila euro, a causa degli eventi alluvionali del maggio 2023 in un immobile sito nel Comune di Russi di cui si è proprietari o affittuari residenti. Per il medesimo immobile può essere presentata domanda di contributo sia dal locatore residente che dal proprietario, a condizione che entrambi abbiano subito danni materiali superiori a 5 mila euro.

Il richiedente deve inoltre avere presentato al Comune di Russi la domanda di Contributo di Immediato Sostegno (CIS), relativamente all’immobile di cui si è proprietari o affittuari. Tale domanda deve essere stata accolta. Le domande per ottenere il contributo andranno presentate dal 28 agosto 2023 al 27 ottobre 2023 (ore 12). Modalità e modulistica saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito e sui canali social del Comune.: un guado