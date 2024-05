Alluvione, affidati i lavori di ricostruzione dei due ponti sulla Lama: l'ok del commissario Figliuolo

Sarà la società pubblica Sogesid, nell'ambito della convenzione quadro con la Struttura commissaria del generale Francesco Paolo Figliuolo, ad occuparsi della ricostruzione dei due ponti sullo scolo Lama in via Stradone e sulla Romea sud a Ravenna. Questo pomeriggio arriva infatti il via libera a maggioranza in Consiglio comunale allo schema di atto adesione, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte, ricordando che le due opere rientrano tra le 21 segnalate come prioritarie alla Struttura commissariale per un valore complessivo di 10,5 milioni di euro. Di queste 19 vengono gestite internamente e queste due affidate a Sogesid. Si mette di traverso Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna per il quale alcune opere indicate come prioritarie non lo sono affatto in quanto non intaccate dall'alluvione di maggio. E tra questi i due ponti oggetto della delibera, il terzo sullo scolo Lama, un tratto della Romea nord e via Canala. Dopo l'alluvione, replica l'assessore, c'è stata una verifica di tutti gli interventi necessari per i danni diretti e indiretti dell'evento del maggio scorso. In particolare proprio per quanto riguarda i ponti, prosegue, che sono finiti sotto stress in seguito all'innalzamento delle acque. Inoltre "l'intervento è stato riconosciuto e approvato dalla Struttura commissariale" che ha effettuato in loco un sopralluogo congiunto. Nello specifico i due pinti rientrano nelle opere di messa in sicurezza (fonte Dire).