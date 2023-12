Alluvione, agevolazioni Tari per famiglie e imprese: come richiederle

Come anticipato nei giorni scorsi, per chi è stato colpito dall’alluvione di maggio 2023 Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha tra le altre previsto una serie di agevolazioni Tari (decurtazione della tassa rifiuti riferita ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023) da applicare alle utenze attive alla data del 1 maggio 2023, applicabili su richiesta dei soggetti titolari delle utenze, i quali devono presentare al proprio Comune un’apposita istanza.

Per quanto riguarda il comune di Ravenna, imprese e famiglie colpite dall’alluvione sono già state esentate dal pagamento della Tari 2023, grazie al fondo donazioni alluvione, purché appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

soggetti ai quali è stata accolta la richiesta del “Contributo di immediato sostegno – Cis”;

soggetti ai quali è stata accolta la richiesta del “Contributo di autonoma sistemazione – Cas” e al 30 giugno 2023 non erano ancora rientrati nella propria abitazione;

soggetti ai quali è stata accolta la richiesta di “Adesione al fondo donazioni alluvione del Comune di Ravenna” (che era da presentare entro il 16 ottobre);

soggetti ai quali è stata accolta la richiesta del “Contributo straordinario alle imprese per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023”, che era da presentare alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna (che era da presentare entro il 22 settembre).

Chi non avesse usufruito della predetta esenzione, può presentare domanda compilando i moduli scaricabili dal seguente link: https://bit.ly/48s8NkV

I moduli devono essere presentati entro il 15 aprile allo sportello Tari del Comune di Ravenna, in via Marc’Antonio Colonna 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.45 alle 16.30 e i cui recapiti telefonici sono 0544.485819 – 0544.485820. La domanda può essere trasmessa anche via mail o via pec a tari@ravennaentrate.it e tari.ravennaentrate@pec.it

Per il comune di Cervia, l’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione ai fini Tari potrà essere presentata entro il 15 aprile 2024 allo Sportello TARI del Comune di Cervia ubicato in V.le Roma, 33 - 48015 Cervia c/o Cerviainforma. Gli orari di apertura dello sportello (solo su appuntamento) sono i seguenti: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Per prenotare l'appuntamento: da telefono fisso il numero verde gratuito 800213036, da cellulare il numero a pagamento 199 179 964, indirizzo mail: tari@comunecervia.it