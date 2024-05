L'acqua torna ad allagare strade, garage e abitazioni a un anno esatto dall'alluvione: e oggi è atteso il 'bis'

Sembra impossibile. Una coincidenza che ha dell'assurdo. A un anno esatto dall'alluvione che nel 2023 ha messo in ginocchio la Romagna, l'anniversario si celebra nel peggiore dei modi: rivivendo quelle stesse scene di un anno fa, anche se l'ondata di maltempo che mercoledì ha colpito il Ravennate e altre zone (e che è attesa anche per oggi) è di portata infinitesimamente inferiore a quella del maggio 2023, per fortuna.

A partire dall'Imolese e poi spostandosi nella provincia ravennate, si è formata una supercella che ha investito in particolare le località di Bubano e Mordano nel Bolognese e poi Massa Lombarda, Bagnara di Romagna, Solarolo e Sant'Agata sul Santerno. Il temporale si è poi allargato verso il settore orientale e settentrionale colpendo anche la zona di Lugo, Fusignano, Bagnacavallo e Conselice, per poi giungere infine anche nella zona di Ravenna. Rovesci fortissimi - è piovuta in meno di due ore la pioggia di tutto maggio, come ha spiegato l'esperto - e grandinate distruttive che hanno fatto danni enormi alle coltivazioni.

A Bagnara sono caduti 74 millimetri di pioggia, a Bagnacavallo centro 48 mm, zona nord 58, a Cotignola 40, a Lugo sud ovest 61.2, a Solarolo 43.4, a Massa Lombarda 43.2, a San Romualdo 42,7. Quantità di pioggia che hanno riempito i fossi, allagato le strade e causato anche alcuni allagamenti nelle case, nelle aziende e in alcune strutture, come nel seminterrato dell'ospedale di Lugo. Ma soprattutto hanno causato rabbia e paura tra i residenti e gli imprenditori, che hanno visto l'incubo di un anno fa tornare realtà.

Il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari fa sapere che oggi, al momento, "la criticità più grave riguarda la zona artigianale nord di Cotignola. Abbiamo attivato una squadra di protezione civile dotata di motopompa di grandi dimensioni per cercare di favorire il deflusso delle acque che sono purtroppo entrate all'interno di diverse aziende. Nel pomeriggio è previsto l'arrivo di un'ulteriore perturbazione. Cercheremo di garantire la massima informazione possibile, anche se resta molto difficile riuscire a localizzare con precisone, nel tempo e nello spazio, queste celle temporalesche".

A Fusignano il sindaco Nicola Pasi spiega che "per la prima volta si è attivato il nuovo bacino di laminazione di via Santa Barbara, progettato nello specifico proprio per intercettare le acque in ingresso dalle campagne a sud di Fusignano, che ha lavorato congiuntamente a quello di corso Garibaldi a supporto della rete fognaria del centro. Appurato che non vi fossero particolari criticità sul territorio comunale, il nostro gruppo di volontari di protezione civile è intervenuto a supporto del coordinamento della Bassa Romagna nell'asciugare lo scantinato di un condominio di Lugo, anticipando così sul campo l'inaugurazione del carrello idro donato da Evercompounds".

Oggi si replica

Anche per oggi, purtroppo, è attesa una nuova ondata di maltempo, che potrebbe creare altri danni e allagamenti nelle stesse zone già colpite. Nel Ravennate la pioggia dovrebbe arrivare tra metà e il tardo pomeriggio. Previsti fenomenti ancora intensi con pioggia abbondante in poco tempo, grandinate e forti raffiche di vento. E il maltempo non ci lascerà neanche nel weekend e la prossima settimana.