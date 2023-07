Alluvione, altre 4 donazioni a Brisighella: già raccolti 82mila euro

Nelle ultime settimane l’Amministrazione di Brisighella ha accolto con gioia quattro nuove donazioni, che vanno ad aggiungersi alle già molte azioni di solidarietà verso il Comune e la popolazione maggiormente colpita dall’alluvione, promosse da enti, organizzazioni e privati cittadini. Il sindaco Massimiliano Pederzoli e tutta la giunta colgono l’occasione per ringraziare coloro, vicini e lontani, che con gesti concreti hanno dimostrato la propria vicinanza a Brisighella, permettendo di raggiungere ad oggi 82.000 euro di donazioni.

Il 29 giugno Piazza Marconi si è trasformata in un locale a cielo aperto grazie all’evento benefico “Be’ e magne’”. I ristoratori e i produttori locali hanno proposto le loro specialità enogastronomiche in una serata di solidarietà condita con tanti ospiti che hanno accompagnato l'intera serata. L'incasso di 3.513 euro è stato devoluto al Comune e alla Protezione Civile per gli aiuti alluvione 2023. Si ringraziano Osteria del Sale, Framboise, La Casetta, Cucina Vietnamita, Il Gatto e la Volpe, La Coramella, I 3 colli, Cantina del Bonsignore, La Rocca, La Lanterna, Il Guercinoro, Pizzeria Qindi, Forno Zequiri, Produttori vino, Azienda Bacana, Azienda Agricola Baccagnano, Podere La Collina, Azienda Agricola Gallegati, Vigne di San Lorenzo, Vigne dei Boschi, Ca' Pirota. Si ringraziano inoltre per la collaborazione La Cavallina, La gastronomia Buon Appetito, Arte del Mattarello, Caffè della Loggia, Oreficeria Pepita, Corte dei Mori, Associazione Feste Mediovali, Associazione Tamburi di Brisighella, Auto De Stefani e la Pro Loco Brisighella.

Sabato 8 luglio l’Amministrazione Comunale di Brisighella, rappresentata dal Presidente del Consiglio Dimitri Pacini ha accolto, presso l’Istituto Emiliani di Fognano, una giovane coppia preveniente dal Comune di Ponte Caffaro (BS). Katia Merighi e Marino Fusi hanno spontaneamente intrapreso un’attività di raccolta di prodotti di prima necessità da poter donare alle persone più sfortunate. Oltre ai beni, sono stati consegnati anche 100 euro che verranno destinati per fronteggiare situazioni di primaria importanza. Tutti i prodotti donati, sono stati consegnati all’Istituto Emiliani di Fognano che, ancora oggi, dà ospitalità a circa venti persone, costrette dagli eventi alluvionali, ad abbandonare le proprie abitazioni.

L’Amministrazione ringrazia inoltre per la sua donazione di 10.000 euro il Consorzio Arica (Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque) di Arzignano (VI), gestore per conto della Regione Veneto del collettore delle acque di cinque impianti di depurazione del Vicentino. In occasione della visita a Brisighella, i rappresentanti di Arica - il Presidente Giorgio Gentilin e il responsabile area tecnica e amministrativa Mirco Zanvettore – sono stati accolti dal sindaco Massimiliano Pederzoli, collegato in video, e dagli assessori Gessica Spada, Dario Laghi e Gian Marco Monti.

Infine, un sentito ringraziamento al Comune di Canaro (RO) per la sua donazione di 2.035 euro. Per la tradizionale cerimonia di consegna della donazione gli assessori Dario Laghi e Gian Marco Monti hanno accolto una numerosa delegazione composta dal Sindaco di Canaro Alberto Davi, dal vicesindaco Pierangelo Pavani, dall'assessore Luca Bombonato e da rappresentanti del volontariato: Tiziano Descrovi e Loretta Zamberlan (Avis e Aido), Arnaldo Codo ed Enzo Euro Romagnoli (Auser), Laura Jiuaua Ravara (Admo) e Massimo Pavani (Csi).