Alluvione, Caritas Ravenna consegna 1500 elettrodomestici nelle frazioni più colpite

Non solo frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici. Ma un segno concreto di vicinanza nelle difficoltà. È partita lunedì la consegna di 1500 elettrodomestici da parte della Caritas diocesana alle persone colpite dall’alluvione. Un furgoncino sta facendo il giro delle frazioni toccate dagli allagamenti, a partire da Fornace Zarattini e Villanova di Ravenna.

Tutti gli elettrodomestici sono stati donati alla Caritas da aziende di tutt’Italia e l’associazione Galla Placidia ha contribuito alla distribuzione e alla consegna. “Le richieste, ai centri di ascolto Caritas che abbiamo aperto alla fine di maggio a Fornace e Villanova, sono state un centinaio. Tutti stanno ricevendo quello che avevano richiesto e probabilmente potremo aiutare anche altre famiglie”, spiega il direttore della Caritas don Alain Gonzalez Valdès.

La situazione, all’interno delle case, è molto faticosa e precaria, aggiunge: “Molti sono rientrati in case non ancora adatte ad accogliere. Ho visto tanto bisogno, che non mi sarei immaginato. La gente è provata, tante situazioni sono difficili, anche per malattie o problemi pregressi”.

Sono circa un centinaio in più le persone seguite dalla Caritas dopo l’alluvione, oltre alle 750 ordinariamente sostenute dall’ente di piazza Duomo.