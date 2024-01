Alluvione, dalla catena di supermercati 300mila euro per recuperare la "Cavallerizza"

Arriva una importante donazione a favore della città di Faenza, pesantemente colpita dall'alluvione di maggio. Dalla catena di supermercati Conad arriva così una donazione di 300mila euro per la palestra Ivo Badiali, meglio conosciuta come Cavallerizza. Grazie al gesto solidale sono previsti interventi per realizzare la nuova pavimentazione sportiva e la sistemazione del sottofondo e un intervento sugli impianti in affiancamento ai lavori già previsti che sono finanziati attraverso il PNRR.

La donazione arriva dopo che, dal 5 al 15 luglio, nei 3.300 punti vendita Conad di tutta Italia, è stata lanciata una raccolta fondi per sostenere cinque progetti in cinque comuni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, a supporto delle comunità colpite dalle alluvioni di maggio 2023. Tra i progetti sostenuti anche quello per la palestra Badiali, tra corso Garibaldi e piazza Dante, nei pressi del Conad City, a sua volta andato completamente alluvionato.

L'impianto sportivo manfredo, molto conosciuto in città, è uno dei punti di riferimento della comunità sportiva, luogo di allenamento di centinaia di giovani che praticano diverse discipline sportive. La palestra, già candidata a un progetto di rigenerazione attraverso i PNRR, nel corso dell'alluvione del 16 maggio è stata pesantemente colpita da acqua e fango. Per quello che l'impianto sportivo rappresenta per la città e per i tantissimi giovani che in quegli spazi si allenano è stato deciso che il contributo di Conad venisse indirizzato proprio verso la palestra Badiali che durante l’alluvione è stata allagata nell’area della palestra danneggiando irrimediabilmente il parquet in legno con interessamento del relativo sottofondo in cemento mentre la zona degli spogliatoi è stata completamente sommersa. Allo stesso tempo furono fortemente danneggiate le parti impiantistiche relative ai quadri elettrici e la relativa distribuzione interna. Anche le murature perimetrali furono danneggiate assieme alle attrezzature sportive non più recuperabili. La zona degli spogliatoi, compresa la centrale termica, allocata nell’interrato, è sommersa dall’acqua con forti danneggiamenti delle strutture, degli impianti e delle finiture.

“Il marchio Conad è una importante realtà fortemente radicata e legata ai nostri territori e che non ha mai fatto mancare il suo contributo per molte iniziative dimostrandosi sempre presente nello sviluppo di attività legate alla società - afferma Massimo Isola, sindaco di Faenza - Anche in questo momento, così difficile per i nostri territori dopo le alluvioni di maggio dello scorso anno, Conad non ha voluto mancare, dando quindi un segno tangibile della sua vicinanza alla nostra comunità, contribuendo alla ricostruzione di uno spazio fondamentale per la crescita e un sano sviluppo dei ragazzi del faentino che proprio nella palestra Ivo Badiali si formano. Un intervento necessario e importante che permetterà di completare la rigenerazione di quegli spazi venuti meno dopo l’alluvione. Un grande ringraziamento a Cia-Conad anche perché pur avendo ricevuto imponenti danni causati dalle alluvioni in due punti vendita della città, si è immediatamente messa a disposizione per fornirci un aiuto economico in uno degli impianti di enorme importanza per il nostro mondo sportivo, sociale e scolastico”.

“La devastazione causata dalle alluvioni di maggio ha colpito profondamente tutti noi e ci ha spinti ad agire per supportare la ripresa delle aree più colpite. Tra queste Faenza, città a cui siamo storicamente legati da un rapporto molto forte - dichiara Luca Panzavolta, amministratore delegato Cia-Conad - Se questa iniziativa di solidarietà ha raggiunto dimensioni così importanti è grazie anche alla generosità e al supporto dei nostri clienti e soci di tutta Italia, che hanno dimostrato ancora una volta nei fatti quanto il sistema Conad abbia a cuore il destino dei territori in cui è presente”.