Alluvione, Cgil: "Danni drammatici. Servono misure speciali per i lavoratori colpiti"

"Gli eventi calamitosi accaduti nei primi giorni di maggio, aggravati dalle nuove precipitazioni degli scorsi giorni, hanno prodotto conseguenze drammatiche sul territorio regionale e numerose esondazioni e frane hanno colpito le province di Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. I danni subiti da imprese, infrastrutture pubbliche, case e beni privati risultano drammatici. In questo contesto, sono diverse migliaia le lavoratrici e i lavoratori che hanno dovuto sospendere l’attività lavorativa e, in particolare in agricoltura, è alto il rischio che i danni abbiano ripercussioni sulle attività dei prossimi mesi". Lo dichiara in una nota la CGIL Emilia Romagna.

Il sindacato ritiene "positivo l’intervento straordinario approvato, su richiesta anche delle Organizzazioni Sindacali, da EBER (Ente Bilaterale dell’Artigianato dell’Emilia-Romagna) che dà una prima risposta alle imprese danneggiate e ai lavoratori colpiti, per i quali sono stati messi a disposizioni un contributo pari a 800 euro per i danni subiti e il riconoscimento di una prestazione pari a quella prevista dagli ammortizzatori sociali per i lavoratori che non si siano potuti recare al lavoro a causa degli eventi atmosferici e dei danni da questi provocati.

Si tratta di una prima risposta importante, certamente non sufficiente, ma che deve essere accompagnata da risposte rapide ed efficaci da parte del Governo".

Per la Cgil infatti è "necessaria l’approvazione in tempi rapidissimi di un Decreto Legge speciale che preveda fin da subito misure efficaci a tutela del lavoro. Occorrono provvedimenti per rendere più veloce possibile l’erogazione degli ammortizzatori sociali per le lavoratrici e i lavoratori colpiti e misure straordinarie per dare risposte ai lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali “standard”, a partire dai lavoratori “avventizi” impiegati nell’agricoltura".

"Si tratta di migliaia di lavoratori della nostra regione che, con le attività bloccate e privi di ogni tutela, rischiano un vero e proprio dramma sociale. Come richiesto unitariamente anche dalle categorie che rappresentano i lavoratori dell’agricoltura, è necessario prevedere per questi lavoratori strumenti straordinari di sostegno al reddito (anche sul modello di quelli adottati in pandemia) e la copertura previdenziale - conclude il sindacato - Come dimostrato nel comparto artigiano, di fronte a eventi di questa portata, è necessario che tutte le Istituzioni, a partire dal Governo, agiscano con tempestività per dare risposte a tutti i soggetti colpiti".