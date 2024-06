Alluvione, Cgil: "La somma decisa dal governo per il rimborso dei beni mobili è insufficiente"

Arriva anche dalla Cgil dell'Emilia Romagna una critica al decreto del Governo che prevede i contributi per i beni mobili danneggiati dall'alluvione di maggio 2023. "Il completo risarcimento dei danni ai beni mobili è stata una delle nostre principali rivendicazioni fin dalle prime settimane successive all'alluvione, ribadita in tutte le sedi istituzionali e nelle diverse manifestazioni organizzate - afferma il sindacato Nonostante il Governo abbia promesso fin da subito che avrebbe garantito il risarcimento del 100% dei danni subiti dalla popolazione, abbiamo dovuto attendere oltre un anno per ottenere questo primo, parziale e insufficiente riconoscimento".

"Il Decreto prevede infatti per i danni ai beni mobili un risarcimento forfetario pari al massimo a 3.200 euro per il vano adibito a cucina e a 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un massimo complessivo di 6.000 euro - prosegue la Cgil - Come noto e risaputo, i danni ai beni mobili (mobilio, elettrodomestici, veicoli, ecc.) rappresentano tuttavia una parte assolutamente significativa dei danni subiti dalla popolazione e il rimborso massimo previsto non corrisponde certamente al risarcimento del 100% dei danni subiti".

"Per queste ragioni, riteniamo l'intervento assolutamente insufficiente e continueremo a chiedere, in sede di conversione parlamentare e in tutte le sedi di confronto istituzionale, il rispetto delle promesse fatte alla popolazione e ai territori alluvionati - conclude la Cgil Emilia Romagna che - continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda verificando nei prossimi giorni le modalità con le quali il Commissario Straordinario intende dare attuazione operativa alla norma e soprattutto continuando a chiedere una dotazione finanziaria adeguata per la popolazione che ha subito danni".