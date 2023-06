Alluvione, Coldiretti alla Camera: "Risarcimenti urgenti"

“Quello che chiediamo è di fare presto. Le aziende vanno risarcite al 100% ed è necessario ricomprendere più comuni rispetto a quelli inclusi nel primo elenco”. Lo ha detto Nicola Bertinelli, Presidente di Coldiretti Emilia Romagna, in audizione assieme al Direttore regionale, Marco Allaria Olivieri, presso l’VIII Commissione Ambiente e Territorio della Camera sul DL Alluvione.

Coldiretti Emilia Romagna ha portato alla Camera le istanze delle imprese colpite ricordando che l’alluvione ha devastato aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile della Romagna pari a circa 1,5 miliardi di euro all’anno che moltiplica lungo la filiera grazie a un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente compromesso.

Ai danni sulla produzione agricola – evidenzia Coldiretti regionale – si aggiungono quelli alle strutture come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali con frane nelle aziende e lungo le strade.

“Servono più risorse”, ha detto il Direttore Allaria Olivieri. “E servono strumenti in deroga perché non si può dare risposta a una situazione straordinaria e senza precedenti con strumenti ordinari, che rischiano di non assicurare il 100% dei ristori e che hanno tempistiche non adeguate a dare una risposta immediata alle esigenze di emergenza e ricostruzione”. “Inoltre – ha concluso il Direttore – è necessario ricomprendere un provvedimento per le aziende agricole colpite dalle gelate dello scorso aprile”.