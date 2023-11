Alluvione, a Conselice si fa il punto sulla ricostruzione: 22 interventi su Santerno e Sillaro

"Le vostre preoccupazioni sono anche le nostre. Abbiamo messo in campo in questi mesi le azioni che competono al Comune come ente territoriale e al Sindaco come autorità locale di Protezione civile, ma facciamo parte di un sistema più grande che ha regole e competenze che vanno rispettate. Non ultima la struttura commissariale, guidata dal Generale Figliuolo, dalla quale attualmente dipendono tutte le risposte correlate ai rimborsi e alla ricostruzione". Con queste parole si apre la lunga e circostanziata lettera di risposta della sindaca di Conselice, Paola Pula, ai cittadini preoccupati che chiedevano informazioni sullo stato dei rimborsi, sulle opere in corso e su altri argomenti riguardanti la ricostruzione postalluvione.

Stato della pulizia e ripristino dell'alveo e degli argini dei fiumi, in particolare del Santerno

"Sono in corso, sul fiume Santerno, diversi interventi volti alla gestione della vegetazione, al ripristino/ricostruzione delle arginature e delle golene con la finalità di ridare officiosità idraulica al fiume oltre alla contestuale chiusura delle eventuali tane. Tali attività riguardano sia la destra che la sinistra idrografica. In questa fase tutti i cantieri hanno carattere di straordinarietà/somma urgenza. Gli interventi hanno riguardato tutto il fiume, dalla parte collinare sino ai tratti arginati di pianura", spiega la sindaca.

Tra gli interventi c'è quello recentemente avviato "relativo ai tratti terminali dei fiumi Santerno e Senio che opera, in particolare per il Santerno, nel tratto tra Passogatto e Villa Pianta con taglio e rimozione vegetazione caduta in alveo per ripristino officiosità idraulica. In questo tratto è in corso/conclusione anche la chiusura di tane. I cantieri in corso hanno durata differenziata, alcuni in chiusura ed altri con termine anche oltre il 2023 - precisa Pula - Vi sono poi ulteriori interventi programmati per il 2024. Analogamente il quadro aggiornato degli interventi sul Sillaro ripercorre le somme urgenze per la riparazione delle rotture arginali, il consolidamento degli argini e altri interventi urgenti in parte conclusi e in parte da affidare. I lavori hanno interessato diversi tratti e anche il tratto fino alla confluenza del torrente Sillaro al Reno intervenendo su argini, golene, chiusura di tane e taglio della vegetazione con asportazione anche di terra per ampliamento golena a ridosso del Ponte di Campotto".

Secondo poi i dati dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, sono 10 gli interventi avviati sul fiume Santerno lungo tutto il suo corso: di questi 4 sono ultimati, 2 verso la conclusione, 1 da cludersi entro febbraio 2024 e gli altri ancora da avviare. Per quanto riguarda il Sillaro, 12 sono gli interventi previsti: di questi, 5 sono ultimati, 2 in corso e 5 ancora da avviare.

Controllo, pulizia, ripristino e rifacimento della rete fognaria

Il sistema di rete fognaria è servito da 7 impianti di sollevamento e veicola i reflui all’impianto di depurazione a fanghi attivi, sito a valle del capoluogo. Sulla rete sono presenti 32 scaricatori di piena, 2 dei quali sono prese di magra su canali consortili. La sindaca sottolinea che "la rete fognaria, sia in regime ordinario che in occasione degli eventi straordinari recenti, non ha evidenziato criticità significative rispetto al suo regolare funzionamento. In particolare - continua Pula - nel periodo antecedente l’evento alluvionale le criticità emerse che hanno determinato l’attivazione di interventi risolutivi risultano alquanto limitate, grazie agli interventi pianificati di pulizia ordinaria dei manufatti, effettuati periodicamente, come sotto riportati per le specifiche località".

Nel frattempo "sono stati messi in campo interventi migliorativi in sinergia con il Consorzio di Bonifica". Interventi relativi alla possibile installazione di impianti idrovori per consentire lo scarico del sistema fognario in ogni condizione di livello dei canali di recapito, e alla dismissione delle prese di magra, in particolare quella sullo Scolo Bisostre (Via Marconi innesto Via Zoppa). Per quanto riguarda le attività attivate post alluvione, "sono state effettuati vasti interventi di pulizia delle reti e caditoie e sono attualmente in corso conseguenti azioni di verifica dello stato fognario, anche con il supporto di video ispezioni. Sono inoltre in corso ulteriori approfondimenti sullo scolo Bisostre mentre su altri punti del sistema fognario sono già stati pianificati per il primo semestre 2024 alcuni interventi strutturali identificati come “critici” - afferma la sindaca - Considerata la stretta relazione esistente fra il sistema fognario di Conselice e la rete di canali consortili, sono pertanto in corso interlocuzioni con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale relativamente alla condivisione dati sullo stato dei sistemi interferenti e alle possibili linee di intervento comuni".

Piano di emergenza

L’aggiornamento del Piano di Emergenza e di Protezione Civile nei Comuni della Bassa Romagna, pur essendo attualmente già redatti secondo la vigente normativa regionale e nazionale, è una priorità - ammette Pula - Sono già in corso confronti con i referenti dei Centri Operativi Comunali (COC) locali da parte del Coordinamento di Protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al fine di individuare nuove azioni integrative da inserire nei piani alla luce dell’esperienza purtroppo vissuta. Preme sottolineare che i Piani attuali sono coerenti con la previsione di eventi fondati sui dati rilevati fino al maggio 2023, quando è occorso al nostro territorio un fenomeno completamente fuori portata per entità, vastità e gravità della situazione. Il sistema di allerte ha funzionato come previsto dal piano, ma presume che la cittadinanza assuma un atteggiamento attivo e recettivo nei confronti delle indicazioni fornite tramite tutti i canali di comunicazione a disposizione dell’amministrazione (stampa, volantini, sito, social, alert system, telegram), non mancando di sottolineare che, data la vastità di territorio coinvolta, è necessaria un’attiva solidarietà di vicinanza nel supportare le persone che non hanno affinità con gli strumenti informativi dell’amministrazione. Le banche dati sono già in corso di verifica e integrazione. Per le comunicazioni telefoniche la situazione è più complessa in quanto nel caso in cui i ripetitori installati diventino non utilizzabili, unicamente le colonne mobili sono dotate di ponti mobili di emergenza. Per quest’ultimo punto ci confronteremo con il Dipartimento Regionale nel merito".

Istituzione di un corpo dei volontari di protezione civile

"Ad oggi è già presente il gruppo comunale di Protezione Civile del comune di Conselice che conta 16 iscritti e al quale è possibile iscriversi in qualsiasi momento - ricorda la sindaca - Una volta avvenuta l’iscrizione al gruppo comunale è obbligatorio partecipare ad un percorso formativo in capo al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. All’interno dell’Unione sono presenti 5 gruppi comunali di Protezione Civile che, secondo gli statuti aggiornati di recente, possono operare sull’intero territorio della Bassa Romagna. Complessivamente i volontari dei 5 gruppi comunali sono circa 150. In caso di emergenze di portata sovracomunale, come quella dello scorso maggio, tutti i gruppi di volontari vengono gestiti centralmente dall’Agenzia regionale che ha il quadro più completo delle necessità e delle priorità".

Elenco degli alluvionati

"L’intera area allagata è stata mappata dal Servizio Informativo Territoriale (SIT) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sono nelle disponibilità degli uffici gli elenchi di tutti coloro che ad oggi hanno fatto domanda per ottenere il primo contributo di supporto alla popolazione (CIS) di 5000 euro, secondo le varie casistiche ammesse", spiega la sindaca ai cittadini.

Donazioni

Si giunge al capitolo donazioni con la raccolta fondi dei Comuni della Bassa Romagna che ha raccolto un ammontare complessivo di 906.659 euro. Di questi 150.000 sono destinati alle imprese della Bassa Romagna tramite il Bando della Camera di Commercio, e i restanti al supporto alle famiglie tramite il supporto dei servizi sociali. Su Conselice, in particolare finora sono stati oltre 300 i nuclei famigliari interessati da questa forma di sostegno. Il Comune di Conselice ha poi ricevuto donazioni specifiche, che rendicontate sul sito web del Comune, mentre "quelle prive di indicazioni saranno utilizzate per opere e servizi per la comunità", afferma la sindaca.

Interventi di somma urgenza

Rispetto al rimborso degli interventi di somma urgenza "ad oggi, non si ha ancora la certezza della copertura totale delle spese di somma urgenza che non state inserite nelle ordinanze", dichiara Pula.

Bollette e Tari

"In merito alle agevolazioni TARI, le amministrazioni comunali della Provincia di Ravenna hanno inviato una lettera con cui sollecitano risorse urgenti per far fronte ai danni provocati dagli eventi atmosferici - precisa la sindaca - Peraltro, anche ARERA, Autorità per la regolazione di acqua, luce, gas e rifiuti, dovrà emanare (entro circa 120 giorni) un apposito provvedimento per disporre le agevolazioni sui rifiuti. Tuttavia, non essendo, al momento pervenuto alcun trasferimento dal Governo centrale, i Comuni della Bassa Romagna non sono in grado di applicare agevolazioni TARI".

Salute pubblica dopo l'alluvione

"Al fine di monitorare la situazione sanitaria delle popolazioni residenti nei territori alluvionati il Dipartimento di Sanità Pubblica nelle settimane successive agli eventi climatici che hanno coinvolto il nostro territorio ha avviato una sorveglianza sui Pronto Soccorso per identificare eventi critici correlati all’alluvione. Sono stati raccolti i dati relativi al numero di accessi al PS suddivisi per comune di residenza. Non sono state osservate patologie infettive riconducibili all’alluvione", afferma Pula. Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha inoltre organizzato una sorveglianza territoriale che ha raccolto informazioni su eventuali patologie o sintomi. Attività che in Romagna ha coinvolto 40 fra Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (12 dei quali in provincia di Ravenna).

"I dati trasmessi, monitorati settimanalmente al fine di individuare eventuali aumenti nell’incidenza di alcune patologie o sintomi associati in letteratura ad eventi analoghi, non hanno evidenziato criticità di carattere sanitario in nessun ambito territoriale compreso il comune di Conselice - sostiene la sindaca - È tuttora in corso, in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna, un’approfondita analisi statistica finalizzata ad individuare trend anomali che richiedano approfondimenti specifici da parte dei Servizi di Igiene Pubblica".

Rimborso danni in pertinenze, seconde case e attività commerciali

Ultimo punto dedicato ai rimborsi. "È stata firmata dal Commissario Figliuolo la settimana scorsa l’ordinanza con cui si disciplina il ristoro di tutti i danni riportati alle abitazioni, fino alla copertura del 100% del danno. Sono disponibili le prime informazioni in merito ma non è ancora stata condivisa con gli enti la modalità di gestione delle istruttorie. Tutte le informazioni utili per accedere ai contributi saranno messe a disposizione dei cittadini dall’Unione e dal Comune appena disponibili - conclude Pula - Per le attività commerciali è uscita un’ordinanza commissariale (11/2023) che prevede un contributo fino a 40.000 euro da presentarsi a partire dal 15/11 tramite piattaforma regionale Sfinge. Anche in questo caso gli enti non hanno ancora avuto la possibilità di visionare l’iter di presentazione delle domande. Non appena si avranno maggiori informazioni saranno diffuse come da prassi".