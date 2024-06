Alluvione, contributo di autonoma sistemazione prorogato fino a maggio 2025

Il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo ha stabilito una proroga del contributo di autonoma sistemazione (Cas): il nuovo termine ultimo per l'erogazione del contributo è il 4 maggio 2025. Il contributo è riservato ai cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case per gli eventi che hanno colpito l’Emilia-Romagna a maggio 2023 e che hanno trovato un alloggio alternativo (per esempio presso parenti o amici, oppure in roulotte o camper).

In Bassa Romagna

Qualsiasi variazione (rientro, cambio di residenza, modifiche del nucleo famigliare, eccetera) deve essere obbligatoriamente segnalata con una comunicazione alla mail cas@unione.labassaromagna.it entro 5 giorni dalla stessa, indicando il codice fiscale e il nominativo del richiedente, per adeguare il contributo in fase di erogazione. L’accertata carenza dei requisiti o la ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, comporta la revoca del contributo, con l’obbligo di restituzione delle eventuali somme percepite indebitamente.