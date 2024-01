Alluvione, un convegno a Faenza per fare il punto sui ristori a famiglie e imprese

Il 18 gennaio, dalle 15 alle 18, presso il complesso Ex Salesiani di Faenza in Via San Giovanni Bosco, si terrà il convegno intitolato: “Le ordinanze commissariali del Generale Figliuolo per i ristori a famiglie e imprese colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023”. Il convegno, promosso dalle associazioni Saaer (Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia-Romagna) e Aiga (Associazione Giovani Avvocati, Sezione di Ravenna), tratterà le principali questioni collegate all’applicazione delle ordinanze commissarialiemanate dal Commissario Straordinario del Governo a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 per i ristori a famiglie e imprese.

Pur trattandosi di un evento accreditato per la formazione professionale degli avvocati, il carattere trasversale delle relazioni apre la partecipazione all’evento a chiunque sia interessato ai temi trattati. Gli organizzatori evidenziano come la scelta di svolgere il convegno nel centro storico di Faenza e, in particolare, all’interno del complesso Ex Salesiani gravemente danneggiato dall’alluvione, voglia testimoniare la vicinanza dell’avvocatura alla città e al territorio colpito dagli eventi di maggio 2023.

Sono previsti i saluti introduttivi del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, dei presidenti della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza Omar Montanari e di Faventia Sales Luca Cavallari. Condurranno il pomeriggio di studio gli avvocati Presidente di Saaer Roberto Manservisi e la componente del direttivo Aiga di Ravenna, Giulia Govoni. Interverrà la consigliera regionale della Regione Emilia-Romagna e presidente della Commissione Attività Produttive Manuela Rontini.

Le relazioni saranno tenute dagli avvocati Carlo Baseggio, consulente legale del Commissario Bonaccini per la ricostruzione post-sisma 2012, che tratterà degli elementi sistematici delle ordinanze commissariali del generale Figliuolo relativi agli indennizzi per famiglie e imprese alluvionate e Lucia Maggiolo, che interverrà esponendo la propria esperienza di patrocinio nei contenziosi sui contributi per la ricostruzione post-sisma 2012. Interverrà, poi, il presidente del Collegio Geometri della Provincia di Ravenna, Marco Calderoni, che illustrerà l’attuale stato della normativa commissariale. Matteo Scudellari, esperto di appalti pubblici, si soffermerà sugli adempimenti legati al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria e le white list. Chiuderà l’incontro Paolo Ravaioli, Coordinatore e Dirigente dell’Unione della Romagna Faentina, relazionando in merito al ruolo degli enti locali nel procedimento di richiesta dei contributi post alluvione. La partecipazione è gratuita ma, per fini organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria partecipazione alla seguente e-mail aiga.ravenna@gmail.com