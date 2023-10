Alluvione, dal Comune di Cervia 100mila euro per aiutare la ripresa delle aziende

La Giunta di Cervia ha deliberato di aderire al bando “Contributo straordinario alle imprese per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023”, approvato dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, con uno stanziamento di 100 mila euro. Le risorse saranno gestite dalla Camera di Commercio secondo criteri stabiliti dalla Convenzione con il Comune di Cervia, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per supportare le imprese del territorio, in attesa che le istituzioni nazionali e regionali declinino modalità e tempi di intervento relativi alla ricostruzione.

L’Assessora alle Attività Produttive Michela Brunelli commenta: “L’alluvione di maggio ha colpito numerose imprese del nostro territorio, facenti parte di diversi comparti, dall’agricoltura all’artigianato, dalle piccole imprese alle attività che operano nei servizi. In attesa di conoscere le modalità di ristoro previste dallo Stato - e per le quali negli ultimi mesi sta continuando un importante lavoro da parte degli enti locali -, abbiamo aderito al protocollo messo in atto dalla Camera di commercio. La Convenzione ha l’obiettivo di sostenere la ripresa delle nostre aziende, che rappresentano la nostra ricchezza produttiva”.