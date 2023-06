Alluvione, de Pascale: "Senza il commissario si rischiano opere da rifare. E servono indennizzi al 100%"

Prendendo tempo sulla nomina per il commissario post alluvione, il Governo sta commettendo "un errore tecnico". Che rischia di "avere degli 'effetti' e non positivi". Perché, mentre si aspetta la scelta dell'esecutivo, "si portano avanti opere su strade e argini che dovrebbero già essere ricomprese nel piano generale della ricostruzione che compete al commissario". In altre parole, temporeggiare sulla nomina, "rallenta e rischia che interventi fatti in emergenza non siano coerenti con le scelte con dovremo fare dopodomani. Siamo già lenti e io - dice Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna - non voglio far polemica, vogliamo collaborare in maniera costruttiva, ma la scelta di rinviare la nomina del commissario, che anche alcuni esponenti di Governo stanno rivendicando, secondo noi è sbagliata nel merito".

E soprattutto, per chi ancora combatte con acqua e fango e sprofonda nella preoccupazione ad ogni nuova pioggia, il balletto sul commissario "non si comprende", dice De Pascale ad Ariapulita su 7Gold. "Dire che siamo ancora in una fase emergenziale e la ricostruzione (quindi il commissario, ndr) verrà dopo è un errore tecnico: in queste ore e giorni si fanno già molti interventi sulle arginature e sulle strade di montagna colpite dalle frane. Questi lavori devono essere già nella logica della ricostruzione, di un piano che solo il commissario può garantire per mettere questi interventi in una visione complessiva del futuro che vogliamo dare al nostro territorio". Bisogna decidere ora "se rifare una strada dov'era prima, se fare casse di espansione o modificare il corso dei fiumi", insiste de Pascale: va "fatto in questi giorni" per evitare appunto scelte e lavori che in futuro potrebbero essere da sconfessare o ribaltare

E "fosse per noi", la via più efficace e veloce, aggiunge il sindaco, sarebbe nominare il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commissario per la ricostruzione. "Però deve decidere il Governo, se farà scelte diverse se ne assumerà la responsabilità", aggiunge. Dicendo però che c'è anche una altra cosa "importante che il Governo ci deve dire subito: lo diamo per scontato, ma non è ancora detto che l'idea sia indennizzare il 100% di chi ha subito, come in emergenze precedenti". Questo, avverte de Pascale, è un tema "centrale e vanno approntati strumenti finanziari per farlo, ma dobbiamo condividere l'obiettivo di indennizzare tutti quelli che hanno subito danni", conclude. (Dire)